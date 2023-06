Los Sena regalaron un colchón manchado con sangre a un vecino tras la desaparición de Cecilia Strzyzowski

Los investigadores del caso Cecilia Strzyzowski encontraron una mancha de sangre humana en un colchón que la familia Sena le regaló a un vecino del barrio Emerenciano, cuatro días después del presunto femicidio.

En el caso de confirmarse que se trate de un rastro femenino, los fiscales dispondrán un cotejo de ADN con el patrón genético de Gloria Romero, madre de Cecilia, para confirmar si efectivamente es sangre de la joven.

La mancha de sangre aparentemente fue limpiada con lavandina y el colchón fue trasladado el 6 de junio en un camión de mudanzas que quedó registrado en una cámara de seguridad ubicada frente a la casa de los detenidos en la calle Santa María de Oro al 1400, de Resistencia.

Caso Cecilia Strzyzowski: la declaración del testigo reservado que ubicó a los detenidos en la escena de crimen

El colchón había sido incautado el 22 de junio de los domicilios allanados en el barrio Emerenciano. En dicha ocasión también se secuestró una cajonera y una mesa de luz. Los procedimientos fueron ordenados por el juez de Garantías Ricardo Sandoval, tras las detenciones de Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Este martes, además, los expertos forenses que analizaron los restos óseos triturados y calcinados hallados la semana pasada en una de os márgenes del río Tragadero, en Resistencia, confirmaron que pertenecen a una persona adulta y ahora buscarán extraer ADN para cotejar con familiares de Cecilia Strzyzowski.

César Sena y su padre, Emerenciano.

"Las muestras óseas analizadas pertenecen a una única persona adulta, aunque no fue posible determinar sexo, edad precisa ni causa de muerte debido a que se encuentran multifragmentadas y calcinadas", informó el Poder Judicial del Chaco mediante un comunicado de prensa.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: todos los detalles del caso que conmociona a Chaco

Los huesos fueron hallados la semana pasada junto a un dije en forma de cruz que también se encontraba calcinado y que aparentemente pertenecía a Cecilia. La conclusión fue adoptada por un equipo interdisciplinario de Antropología, Medicina y Odontología e incorporada al expediente por el presunto femicidio de Cecilia, por el que se encuentran detenidas siete personas, entre ellas el marido de la víctima, César Sena, y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Asimismo, este mediodía, Gustavo Briend, quien forma parte del equipo de abogados que representan a la madre de Cecilia, expresó que "ya están listos" los informes de los peritajes informáticos a los celulares de los acusados, aunque resta que los mismos se suban al sistema para que las partes tengan acceso al contenido.

El Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de Chaco analizará el material genético de los huesos y presente en el colchón que, según declaró el hombre que recibió el regalo, la familia Sena lo donó porque había nacido un bebé en su familia.

Cecilia Strzyzowski.

Caso Cecilia Strzyzowski: los detalles conocidos esta semana

El lunes se conoció por primera vez la palabra del padre de Cecilia Strzyzowski, quien pidió encontrar los restos de su hija. "Me enteré porque me llamó la mamá. Comenzó una pesadilla. ¿Cómo están diciendo que le hicieron eso de cortarla? No puedo pensar eso", declaró Miguel Strzyzowski, en una entrevista de Noticias Argentinas.

"La desmenuzaron y la trituraron", esas fueron las palabras del abogado Fernando Burlando, sobre el caso. Burlando, el nuevo letrado que patrocina a la familia de la víctima, también afirmó que "la escena del crimen pudo ser adulterada".

Habló el padre de Cecilia Strzyzowski: "No le tengo miedo a esta gente"

Por su parte, Fabiana González, asistente del matrimonio integrado por Emerenciano Sena y Marcela Acuña y una de las siete personas detenidas en la causa por el presunto femicidio, declaró el lunes por la noche y afirmó haber visto "un bulto envuelto en una manta marrón" en la casa de esa pareja el 2 de junio, día en que la joven desapareció, tras lo cual aseguró que salió "corriendo".

En la declaración que brindó durante más de tres horas ante el Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el caso, la imputada detalló haber visto ese "bulto" cerca de las 17 de ese día en la misma habitación en la que dijo haberlo visto, pero a las 16, a la también detenida Marcela Acuña, suegra de Cecilia y madre de César Sena.

Claves del caso Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio a las 9:15, cuando una cámara de videovigilancia la capta entrando a la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña -en la calle Santa María de Oro 1460- y de allí no salió con vida.

Los investigadores creen que Strzyzowski fue víctima de un femicidio . El esposo de Cecilia, César Sena, de 19 años, está acusado de ser autor del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género".

. El esposo de Cecilia, César Sena, de 19 años, está acusado de ser autor del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género". Los detenidos son Emerenciano Sena; su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, Gustavo Obregón y su mujer Fabiana González, y el casero Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reynoso.

Los padres del joven, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, cercanos al gobernador Jorge Capitanich , eran líderes de una organización social y candidatos en estas elecciones aunque fueron bajados de las listas tras haber quedados detenidos como partícipes necesarios del supuesto asesinato.

, eran líderes de una organización social y candidatos en estas elecciones aunque fueron bajados de las listas tras haber quedados detenidos como partícipes necesarios del supuesto asesinato. Se sospecha que Cecilia pudo haber sido asesinada y descuartizada . El casero de la vivienda de la familia Sena, Gustavo Melgarejo, declaró que la vio "amordazada, con vida, en el asiento de atrás de una camioneta", y que luego "llevaron el cuerpo a un basural" ubicado a 50 kilómetros de Resistencia.

. El casero de la vivienda de la familia Sena, Gustavo Melgarejo, declaró que la vio "amordazada, con vida, en el asiento de atrás de una camioneta", y que luego "llevaron el cuerpo a un basural" ubicado a 50 kilómetros de Resistencia. Fueron hallados restos quemados de una valija con prendas de vestir y anillos. La familia de la víctima reconoció el anillo de casamiento, el dije con forma de cruz , un pedacito de cadena, una llave y un retazo del buzo rosa que compró días antes de desaparecer. Restos óseos fueron encontrados por buzos tácticos que rastrillaron un lecho del Río Tragadero, conectado con la chanchería de la familia de Emerenciano Sena.

, un pedacito de cadena, una llave y un retazo del buzo rosa que compró días antes de desaparecer. Restos óseos fueron encontrados por buzos tácticos que rastrillaron un lecho del Río Tragadero, conectado con la chanchería de la familia de Emerenciano Sena. Gloria Romero, la madre de la víctima, dice que su hija fue víctima de una trampa por parte de los Sena y cree que ya está muerta: "Estamos seguras que no está más, que está muerta", dijo el 16 de junio. Afirmó que se trató de un femicidio "premeditado" y "una trampa".

por parte de los Sena y cree que ya está muerta: "Estamos seguras que no está más, que está muerta", dijo el 16 de junio. Afirmó que se trató de un femicidio "premeditado" y "una trampa". La desaparición de la mujer fue un golpe duro para el gobernador peronista Capitanich, hombre fuerte de la provincia que buscará su reelección en los comicios de septiembre. La primera reacción de los chaqueños fue una alta abstención de voto, el 42% en las PASO y en las que el Frente Chaqueño de Capitanich terminó segundo (36%).

