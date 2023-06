Para el fiscal, "a situación se le fue de las manos a Marcela Acuña" y llevó al crimen de Cecilia

En las últimas horas se conoció la hipótesis principal que manejan los investigadores sobre la desaparición de Cecilia Strzyzowski. Para el fiscal Jorge Cáceres Olivera, la joven fue asesinada por su suegra en el marco de una "discusión económica" con la exprecandidata a intendenta, Marcela Acuña.

El fiscal considera que la situación "se le fue de las manos" a Acuña, y que el resto de los acusados detenidos –entre ellos su esposo Emerenciano Sena y su hijo y pareja de Cecilia, César– "colaboraron activamente" con ella a la hora de hacer desaparecer el cuerpo.

El integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE) de Chaco dijo a Télam que "hubo algún altercado dentro del inmueble de Santa María de Oro –propiedad del matrimonio Sena y Acuña–. La hipótesis central apunta a un problema económico, una discusión económica entre Marcela Acuña y Cecilia y, a raíz de eso, ocurre el desenlace de muerte”.

Cecilia Strzyzowski.

En ese sentido, consideró que la investigación apunta a que “habrá habido una discusión acalorada y que esta situación se le fue de las manos a Marcela Acuña principalmente y que las demás personas colaboraron activamente con Marcela para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir".

Cecilia, de quien no se tienen noticias desde el 1 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, fue vista por última vez con vida en una imagen captada por una cámara de seguridad en la que se la ve llegando a la casa de la familia Sena.

Cecilia Strzyzowsk y César Sena.

La madre de Cecilia Strzyzowski le pidió este viernes 16 de junio al presidente Alberto Fernández que intervenga la provincia de Chaco y que envíen más recursos para la investigación.

En medio de un mensaje desesperado, Gloria Romero, grabó varios videos en los que le pidió al Presidente la intervención de la provincia porque "la Justicia no es independiente".

"No van a decir que es persecución política, porque el Presidente pertenece al mismo partido que el gobernador de la provincia. Así que, señor Presidente, por favor intervenga la provincia y asegure que la justicia sea independiente", dijo.

En varios videos que la mujer subió a sus redes sociales, también pidió recursos técnicos para que la causa avance y habló sobre las elecciones del próximo domingo en esa provincia.

Gloria Romero, la mamá de Cecilia.

"La próxima marcha tiene que ser el domingo en las urnas, esa tiene que ser la verdadera marcha por Cecilia. Ese tiene que ser el verdadero reclamo por Cecilia, el que demuestre que ustedes realmente quieren un cambio en esta provincia. Es lo único que les pido, no me importa a quién voten, eso ya es una decisión de cada uno en el cuarto oscuro, pero voten", pidió.

Y agregó: "Si alguien cree en mí, cámbienlo el domingo con su voto. Yo no soy partidaria de ningún partido político, para mí son todos iguales, pero si creen en mí que la impunidad no gane. El domingo voy a saber si realmente están conmigo, si me apoyan y si verdaderamente no estoy sola. Es lo único que les pido, si no yo no sigo con esto porque estoy arriesgando la vida de mi otra hija. Todavía tengo una hija a la cual tengo que cuidar para que no termine como Cecilia".

En tanto, los abogados de la familia de Cecilia pidieron también la intervención de la causa judicial y solicitaron que el Ministerio de Justicia de la Nación otorgue los recursos necesarios a los investigadores de manera urgente.