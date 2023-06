El Arzobispado de Resistencia pidió a los poderes del Estado el esclarecimiento del caso de Cecilia Strzyzowski, la joven que fue vista por última vez el pasado 1 de junio y que tiene como principales acusados de su desaparición a su pareja, César Sena, y sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos importantes dirigentes políticos de Chaco.

"El dolor y la tristeza nos golpean como sociedad chaqueña, el clamor por la aparición de Cecilia nos une, la verdad de la realidad exige que la justicia nos brinde claridad de lo sucedido para conocer y comprender este difícil momento", expresa el comunicado que lleva la firma de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de la capital chaqueña.

El casero declaró que Strzyzowski fue llevada 'amordazada' y que le pidieron 'una pala'

“Como Iglesia no podemos ignorar esta situación dolorosa; cubrirla o esconderla. El presente sufrimiento, no es posible disimular, por el contrario, el llanto, y el sufrimiento, por no saber noticias de una hija, sobrina o nieta, nos conmueve a todos", señala el texto.

“Pedimos a Dios el discernimiento para los encargados de los poderes del Estado, a fin de que ofrezcan a la sociedad toda la verdad de los hechos sucedidos con Cecilia y su entorno”, continúa, al mismo tiempo que aclara que las autoridades son "la única garantía para una convivencia en paz, sólida y verdadera".

César Sena y Cecilia Strzyzowski.

La comunicación oficial fue titulada “Clamor por Justicia y Paz para Cecilia y su familia”, y se difundió tras las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en territorio chaqueño para pedir Justicia por la joven de 28 años, en una causa que primero fue caratulada como "Desaparición de persona" pero que ahora se investiga como "Femicidio".

“Esperamos y rogamos que la justicia se ejerza con claridad e imparcialidad y que se tomen las decisiones necesarias para dilucidar sobre los responsables del caso”, menciona la Iglesia en otro tramo del escrito.

Por último, manifiesta: "Al acompañar este dolor, que es de todos, reconocemos que todos tenemos un espacio para actuar responsablemente y generar procesos de transformación para rehabilitar y auxiliar a nuestra comunidad herida con un genuino espíritu de justicia y de verdad, de no violencia y de paz”.

La causa por la desaparición de Strzyzowski tiene un nuevo giro luego de que el juez, Juan Carlos Codina, haya decidido dejar el caso por diferencias que mantiene con la defensa de algunos detenidos. Ahora, quedó en manos de Héctor Sandoval, Juez de Garantías, que firmó los allanamientos solicitados por los fiscales tras la ampliación de la declaración de Gustavo Melgarejo, casero de la familia Sena y único imputado que habló.

Melgarejo fue trasladado a la fiscalía de Resistencia para ampliar su indagatoria y tras dos horas de declaración volvió hasta la comisaría Tercera donde está detenido. Allí aseguró que la joven, acorde a su versión, se retiró viva del chalet de los Sena el pasado 2 de junio y que su presunta muerte se habría producido dos días después.

Para la familia de Cecilia hay demoras en la causa por las elecciones próximas en la provincia, donde los Sena aparecían como candidatos del gobernador Jorge Capitanich.

FP cp