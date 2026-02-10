Aracre sobre el 2,9% de inflación de enero: "Casi todos los consultores le erramos bastante"

El economista Antonio Aracre reconoció que le erró "bastante" a la estimación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero que fue de 2,9%.

Caída del 9,98% en la venta de autos usados en enero de 2026

IPC de enero

"Casi todos los consultores le erramos bastante en la estimación del IPC de enero, particularmente para Alimentos y Bebidas", expresó el consultor.

"El dato más difícil para extrapolar es el de los estacionales que justamente subieron este mes casi un 6% (tomate, naranja, manzana, papa, merluza)".

"Por suerte es un efecto de única vez", concluyó en una publicación de "X" que generó una gran cantidad de comentarios críticos en su mayoría.



El NEA lideró la inflación del país en enero con un 3,8% y superó el promedio nacional

Estimación

Aracre había difundido en esa red social el pasado 29 de enero una estimación de la inflación del primer mes de 2026 con los siguientes porcentajes:

"Data estimada según MI panel que data de 3 años:

Alimentos 1,2%

Bienes 1%

Servicios 3%

IPC 1,9%

La única verdad es la realidad", había finalizado en esa oportunidad el economista que respalda la gestión del presidente Javier Milei y fue jefe de asesores del presidente Alberto Fernández .