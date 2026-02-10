El NEA lideró la inflación del país en enero con un 3,8% y superó el promedio nacional

La región del Nordeste Argentino (NEA) encabezó el ranking inflacionario del país durante enero al registrar una suba del 3,8%, superando el promedio nacional que se ubicó en 2,9%, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El relevamiento refleja que el aumento del costo de vida continúa presionando sobre los hogares del norte del país en el inicio del año y consolida una tendencia inflacionaria sostenida. En términos interanuales, el NEA acumuló un incremento del 30,5%, cifra que quedó levemente por debajo del índice nacional, que alcanzó el 32,4%.

Servicios del hogar, el principal impulsor de la inflación en el NEA

El rubro que más incidió en la variación mensual fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un salto del 9,4%, convirtiéndose en el mayor factor de presión sobre el índice regional.

El comportamiento de este sector refleja el impacto de los aumentos en servicios básicos dentro del presupuesto familiar, una dinámica que viene repitiéndose en los últimos meses.

Alimentos y gastronomía también presionaron sobre los precios

Otro de los componentes que influyó en la suba inflacionaria fue el capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas, que mostró un incremento del 4,8%. Dentro de este segmento, los mayores aumentos se registraron en carnes, verduras, tubérculos y legumbres, productos con fuerte incidencia en la canasta de consumo cotidiano.

Además, se observaron incrementos en sectores vinculados a los servicios, como restaurantes y hoteles, comunicación y bienes y servicios varios. En contraste, el rubro educación mostró una variación mensual más moderada.

Qué sectores lideraron los aumentos en el último año

Al analizar la evolución interanual, el informe oficial revela que el sector educación fue el que acumuló el mayor aumento, con una suba del 62,1%, reflejando el impacto del ajuste en cuotas y servicios educativos.

También se ubicaron por encima del promedio regional los incrementos en restaurantes y hoteles, vivienda y servicios públicos, alimentos y bebidas no alcohólicas y comunicación, todos con variaciones superiores al 30%.

En tanto, otros rubros como salud, transporte, recreación y cultura, bebidas alcohólicas y tabaco, indumentaria y equipamiento del hogar también registraron subas, lo que evidencia un encarecimiento generalizado del costo de vida en la región.

A nivel nacional, el dato de enero confirmó la persistencia del proceso inflacionario, con ocho meses consecutivos de aceleración y cinco meses seguidos con registros superiores al 2%. El resultado difundido por el INDEC incluso superó las estimaciones de consultoras privadas y del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que nticipaban un índice levemente menor.