Caída del 9,98% en la venta de autos usados en enero de 2026

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en enero se vendieron 153.070 vehículos usados, una baja del 9,98% con respecto a igual mes del año pasado cuando se comercializaron 170.046 unidades.

Además respecto a diciembre (151.994 unidades) la suba fue de apenas un 0,71%, precisó la entidad.

Cachanosky explicó por qué el FAL "no es una buena idea en la reforma laboral"

El más vendido

El Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se vendieron 8.601 unidades.

Las provincias que más bajaron respecto a enero 2025 fueron Misiones, La Rioja, Santa Cruz y Salta, mientras que las que más crecieron respecto a diciembre fueron Catamarca, Jujuy, Chaco y Formosa.

Maslatón: “La inflación es enorme y los índices no reflejan la realidad”

Perspectivas 2026

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), explicó que “comenzó el año 2026 y sabemos que va a ser muy competitivo".

"La llegada de la primera ola de autos chinos al país ha movilizado de forma importante al mercado”, remarcó.

“Los nuevos jugadores ofrecen autos baratos en términos locales y con buen equipamiento, especialmente en híbridos y eléctricos. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuanto lograrán modificar al mercado tal cual lo conocemos. Lo veremos a medida que vaya transcurriendo el tiempo”, agregó.

“Pese a la baja del mes de enero, medida en términos interanuales, esperamos otro buen año similar a lo que paso durante el año pasado, aunque aún no debemos apresurarnos hasta que por lo menos haya transcurrido el primer trimestre”, evaluó.

“Un tema a destacar, es que este año la financiación será un factor determinante a la hora de concretar operaciones. Los bancos deberán ofrecer tasas acorde a las necesidades del sector y esto contribuirá a que el mercado concrete un mayor volumen de ventas”, concluyó Lamas.