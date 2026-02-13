Finde XXL: ¿Vuelven las lluvias en el AMBA?

¿Cómo estará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la previa del fin de semana largo de Carnaval. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anticipó un pronóstico, e informó que esos días se caracterizarán por un alivio térmico, debido a que las máximas se mantendrán por debajo de los 30°C durante sábado y domingo. En cuanto a las lluvias, las probabilidades de sacar el paraguas, son bajas.

No obstante, hacia los lunes y martes que son feriados, se espera un ascenso progresivo de la temperatura.

Por empezar, en lo que concierne a este viernes, el clima en el AMBA se presenta con cielo parcialmente nublado durante todo el día. La mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 26°C. Asimismo, el SMN anticipa ráfagas de viento del Este que podrían llegar a los 50 km/h durante la mañana y la tarde, aunque no se esperan lluvias.

Ya para el fin de semana, para el día sábado la jornada se presentará con cielo algo nublado durante todo el día. La mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 26°C.

En cuanto al domingo, se prevé una mínima de 20°C y una máxima de 27°C. El cielo estará mayormente nublado, aunque sin lluvias significativas.

Para el lunes ya comenzará a sentirse el ascenso térmico. La mínima será de 20°C y la máxima llegará a 31°C, con cielo parcialmente nublado. En tanto, para el martes se mantendrá caluroso, con mínima de 21°C y máxima de 31°C. Las condiciones seguirán estables y con baja probabilidad de precipitaciones.