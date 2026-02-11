Perfil
Legislador cordobés: "Llaryora es un estadista pero algunos de sus funcionarios no están a la altura de las circunstancias"

Marcelo Eslava, del Departamento Sobremonte, consideró que es “importante" que los funcionarios del gobernador "comprendan sus ideas". "Algunos no trabajan para el desarrollo que él propone", afirmó.

Discurso de Llaryora en Laboulaye
Discurso de Llaryora en Laboulaye | Imagen de TV
El legislador del Departamento Sobremonte, Marcelo Eslava, calificó al gobernador Martín Llaryora como “un verdadero estadista”, aunque sostuvo que algunos de sus funcionarios “no están a la altura de las circunstancias”.

“Llaryora, verdadero estadista”

Martín Llaryora, nuestro gobernador, lleva adelante el proyecto más importante de la historia en nuestro Norte, Oeste y Sur, un proyecto que alguna vez soñaron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, pero que no pudieron llevar a la práctica de forma integral”, expresó en el comunicado titulado “Hoy y siempre Córdoba” difundido por el sitio miraelnorte.com.ar.

Es fundamental reconocer su figura, que garantiza progreso y desarrollo a nuestra región”, agregó Eslava.

Además le dedicó un párrafo a las fuerzas políticas opositoras a la gestión provincial. “No debemos detenernos ante las críticas ni ante las acciones malintencionadas de obstrucción que buscan paralizar al gobierno por parte de la oposición. Debemos acentuar el apoyo a alguien que se ha convertido en un verdadero estadista de los tiempos modernos, que hace y no deja de hacer”, aseguró.

"Algunos no están a la altura"

Sin embargo el legislador sorprendió con una dura crítica a algunos integrantes del equipo de la actual gestión, aunque sin dar nombres.

Es igualmente importante que sus funcionarios comprendan sus ideas y estén a la altura de las circunstancias (algunos no lo están y, al contrario, no trabajan para el desarrollo que él propone) y que hoy necesita nuestro gobernador”, remarcó Eslava.

Desde la Legislatura, estamos apoyando firmemente el desarrollo que él propone, con propuestas y votando las leyes que Córdoba necesita”, finalizó el legislador por el Departamento Sobremonte.

