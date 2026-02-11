Legislador cordobés: "Llaryora es un estadista pero algunos de sus funcionarios no están a la altura de las circunstancias"

El legislador del Departamento Sobremonte, Marcelo Eslava, calificó al gobernador Martín Llaryora como “un verdadero estadista”, aunque sostuvo que algunos de sus funcionarios “no están a la altura de las circunstancias”.

“Llaryora, verdadero estadista”

“Martín Llaryora, nuestro gobernador, lleva adelante el proyecto más importante de la historia en nuestro Norte, Oeste y Sur, un proyecto que alguna vez soñaron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, pero que no pudieron llevar a la práctica de forma integral”, expresó en el comunicado titulado “Hoy y siempre Córdoba” difundido por el sitio miraelnorte.com.ar.

“Es fundamental reconocer su figura, que garantiza progreso y desarrollo a nuestra región”, agregó Eslava.

Además le dedicó un párrafo a las fuerzas políticas opositoras a la gestión provincial. “No debemos detenernos ante las críticas ni ante las acciones malintencionadas de obstrucción que buscan paralizar al gobierno por parte de la oposición. Debemos acentuar el apoyo a alguien que se ha convertido en un verdadero estadista de los tiempos modernos, que hace y no deja de hacer”, aseguró.

"Algunos no están a la altura"

Sin embargo el legislador sorprendió con una dura crítica a algunos integrantes del equipo de la actual gestión, aunque sin dar nombres.

“Es igualmente importante que sus funcionarios comprendan sus ideas y estén a la altura de las circunstancias (algunos no lo están y, al contrario, no trabajan para el desarrollo que él propone) y que hoy necesita nuestro gobernador”, remarcó Eslava.

“Desde la Legislatura, estamos apoyando firmemente el desarrollo que él propone, con propuestas y votando las leyes que Córdoba necesita”, finalizó el legislador por el Departamento Sobremonte.

