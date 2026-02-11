El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 11 de febrero

Este miércoles 11 de febrero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.375 pesos y cotiza a 1.425 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.425.
Dólar Blue
- - Compra: $1.409
- - Venta: $1.440.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.431,94 para la compra, y $1.434,07 para la venta.
Este miércoles 11 de febrero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.435.
BBVA
- - Compra: $1.380.
- - Venta: $1.430.
ICBC
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.435.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.418.
- - Venta: $1.458.