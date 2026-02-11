Schiaretti: "He renunciado a cobrar mi dieta como diputado nacional"

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que este jueves jurará como diputado nacional y se sumará al bloque de Provincias Unidas.

Renuncia a cobrar la dieta

"Este jueves, en el marco de la sesión especial, voy a jurar como diputado nacional por Córdoba integrando el bloque Provincias Unidas que, siendo la tercera fuerza nacional, expresa una mirada federal y la defensa de los intereses del interior productivo", escribió el exmandatario en su cuenta de "X".

"Asimismo he renunciado a cobrar mi dieta y gastos de representación como diputado nacional, por lo que mis ingresos seguirán siendo los que obtengo por el ejercicio de mi actividad profesional y mi jubilación nacional ordinaria", agregó Schiaretti.

Alta médica

El exgobernador cordobés, que encabezó la lista de diputados nacionales por Córdoba de Provincias Unidas en las elecciones del 26 de octubre de 2025, había confirmado a mediados de enero que había recibido el alta médica y que asumiría como diputado nacional por Córdoba en febrero, luego de recuperarse de una intervención cardíaca programada.

Intervención cardíaca

Schiaretti, de 76 años, se sometió el viernes 28 de noviembre del año pasado a una intervención cardíaca programada en la Fundación Favaloro de CABA.

El procedimiento médico realizado a Schiaretti es conocido como TAVI (en inglés, Transcatheter Aortic Valve Implantation) o Implante Valvular Aórtico Transcatéter.

Consiste en una intervención, mínimamente invasiva, para el tratamiento de la estenosis aórtica, condición en la que la válvula aórtica del corazón sufre un estrechamiento y no puede abrirse por completo. Schiaretti se recuperó durante 48 días antes de recibir el alta médica.