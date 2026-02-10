Asesor ganadero que apoya a Milei: "Si vos querés carne barata, andá a consumir pollo"

El asesor ganadero Santiago Debernardi consideró que "en la Argentina el problema es que la concepción de la gente es que la carne debería ser algo barato".

"Problema crucial"

"En la Argentina el problema no es que la carne esté o no esté cara. Acá en la Argentina el problema es que la concepción de la gente es que la carne debería ser algo barato. Ese es el problema crucial", planteó en el marco del debate sobre cuál debería ser el precio de las carnes.

"Queda incómodo decirlo, queda feo. En el mundo no se habla más si la carne es cara o barata. Todo el mundo sabe que la carne es cara", agregó.

"Si querés carne barata, andá a consumir pollo"

"Si vos querés carne barata, andá a consumir pollo", enfatizó en declaraciones al streaming "La Fábrica del Pódcast".

"¿Qué querés producir, querés producir cerveza o vino? Si vos querés producir cerveza, una bebida barata, que compiten cada vez cuál es más barata, cuál es más barata y es un comodity. Eso para mí se llama pollo, se llama cerdo", ejemplificó el médico veterinario.

"El primo hermano de ellos que es el bovino, tenemos que diferenciarlo como el gran vino. Vos cuando vas a tomar un vino con tu pareja o con un amigo no te andás fijando en el precio generalmente. Son dos cosas distintas", insistió Debernardi.

"Está si querés la cuestión cultural. Primero que comemos carne como locos. Después lo que hay que explicarle a la gente, no es un patrimonio de la humanidad que vos comas carne barata", argumentó el asesor ganadero.

"Eso fueron políticas populares, que ya no están más y que eran insostenibles por eso llegamos a donde llegamos", concluyó Debernardi.

Apoyo a Milei

"Si a Milei le va bien que sería lo que a mí me gustaría evidentemente, y soy mileísta, si a Milei le va bien este país no tiene techo y va a explotar", expresó en otra parte de la entrevista al referirse al rubro agropecuario.