El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 10 de febrero

Este martes 10 de febrero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.390 pesos y cotiza a 1.440 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.440.
Dólar Blue
- - Compra: $1.414
- - Venta: $1.445.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.437,74 para la compra, y $1.438,53 para la venta.
Este martes 10 de febrero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.450.
BBVA
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
ICBC
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.445.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.418.
- - Venta: $1.458.