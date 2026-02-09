Postulaciones PAICor 2026: requisitos, criterios y cómo inscribirse

El Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICor), dependiente del Gobierno de la Provincia, abrió las postulaciones para el ciclo lectivo 2026. La convocatoria está destinada a estudiantes matriculados en centros educativos con prestaciones alimentarias del programa, pertenecientes a grupos familiares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Con más de 40 años de implementación como política pública, PAICor tiene como objetivo garantizar el derecho a la alimentación en el ámbito escolar, favoreciendo mejores condiciones para el aprendizaje, la inclusión y la permanencia en el sistema educativo formal. En esta nueva etapa, el programa alcanza un hito histórico al estar presente, por primera vez en sus 41 años, en todas las localidades de la provincia que cuentan con escuela pública.

Cómo realizar la postulación

La inscripción debe ser realizada por un adulto responsable conviviente del niño, niña o adolescente. Para completar la postulación, se debe ingresar a Ciudadano Digital con CUIL y clave, buscar el Formulario Único de Postulantes y acceder a Postulaciones PAICor.

Luego, es necesario actualizar los datos del grupo conviviente, seleccionar al estudiante y completar la información solicitada. Una vez finalizado el trámite, el sistema confirmará que la gestión se realizó correctamente y enviará un correo electrónico de confirmación.

Podrán resultar titulares los estudiantes matriculados en centros educativos con prestaciones alimentarias del programa cuyos adultos responsables cuenten con CiDi Nivel 1 y realicen la postulación a través del Formulario Único de Postulantes (FUP). El grupo familiar conviviente deberá cumplir con criterios vinculados a ingresos y patrimonio.

Las postulaciones pueden figurar como autorizadas, pendientes, registradas, observadas o dadas de baja. En caso de considerar que existe un error o desactualización en el motivo de la observación, se puede llamar al 0800 888 1234, seleccionando las opciones 1-4-1-3.

El estado de la postulación también puede consultarse en la plataforma PAICor Virtual, en el establecimiento educativo al que asiste el alumno o alumna, o de manera telefónica al 0800 888 1234 (opciones 1-4-1), de lunes a viernes de 8 a 18 horas.