Escapadas tranquilas, para aprovechar el Carnaval sin multitudes ni actividades masivas

Hay quienes consideran al Carnaval como una fiesta popular y masiva —que lo es— y eligen pasar esos “cuatro días locos” en medio de grandes multitudes, festivales, música, bailes y festejos populares, como el emblemático Sambódromo de Rio de Janeiro o los más cercanos y familiares corsos de Unquillo o el pasado Carnaval del Suquía.

Pero también hay quienes prefieren aprovechar ese fin de semana extralargo del sábado 14 al martes 27 de este mes, con escapadas tranquilas, experiencias culturales auténticas y excursiones en contacto con la naturaleza.

Para ello, la plataforma de visitas guiadas, excursiones y actividades en español Civitatis, seleccionó las más apacibles y buscadas, que mostraron mayor demanda en el país:

Desde Córdoba hasta Neuquén

En Córdoba, el mayor interés lo despertó el trekking por el Parque Nacional Quebrada del Condorito, una experiencia para descubrir la fauna y flora de uno de los principales espacios naturales de la provincia de Córdoba.

En La Rioja, la excursión a la Laguna Brava, ideal para descubrir los fascinantes paisajes altoandinos y una sorprendente combinación de desiertos rojizos, lagunas saladas y gran variedad de fauna endémica.

También la excursión al Cañón del Atuel y San Rafael, en Mendoza: en este tour se atraviesa el Valle de Uco, se visita la ciudad de San Rafael y el embalse de Valle Grande, donde se puede realizar un descenso en gomones por el río o un paseo en catamarán por el lago del dique Valle Grande, finalizando en el cañón para descubrir sus curiosas formaciones rocosas.

Si el fin de semana XL se pasa en Buenos Aires, un paseo en barco al atardecer por el Río de la Plata, a bordo de un crucero con barra libre de tragos combina cultura urbana y serenidad en un entorno más relajado que los circuitos más multitudinarios de la ciudad.

Un viaje un poco más largo puede llevarlos a Neuquén, donde se realiza una excursión a Yuco, cascada Chachín y Hua Hum: una caminata por cascadas y circuitos lacustres en torno al lago Lácar, que permiten disfrutar del aire libre y las vistas panorámicas de estos paisajes soberbios sin grandes concentraciones de gente.

Lejos del bullicio

Estas experiencias, que forman parte del extenso catálogo de Civitatis, están pensadas para quienes desean transformar sus feriados en vivencias enriquecedoras, conscientes y alejadas del bullicio habitual de las fechas festivas.

Además, estas excursiones no solo contribuyen a una mejor experiencia para el viajero, sino que también fomentan un reparto más equilibrado del turismo, beneficiando a destinos menos saturados y apoyando a comunidades locales.

El gerente de Civitatis para Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, Nicolás Posse, lo explica así: “Observamos una tendencia clara hacia un turismo más pausado y consciente, especialmente en fechas tradicionalmente masivas como el Carnaval”, y agrega que “muchos viajeros prefieren aprovechar estos días para descubrir destinos menos concurridos, conectar con la cultura local o simplemente descansar sin renunciar a experiencias que dejan huellas”.