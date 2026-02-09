Arrancó la inocencia fiscal: quiénes pueden entrar a Ganancias simplificado y qué cambia desde hoy

La reglamentación de la llamada ley de “inocencia fiscal” empezó a regir este lunes y abrió una nueva etapa en la relación entre contribuyentes y el organismo recaudador: menos foco en controles masivos y más énfasis en segmentos de mayor peso recaudatorio, junto con herramientas para simplificar Ganancias y facilitar la formalización de fondos.

En el programa Es por acá (Punto a Punto Radio, 90.7), el contador Nicolás Boglione, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, lo definió como un giro en el “paradigma” de fiscalización y un paquete que, para muchos, tiene un costado práctico: ordenar datos, revisar consistencias y decidir si conviene adherir al nuevo régimen.

Qué cambia con la reglamentación y cómo se traduce en la práctica

Boglione planteó que la idea central es concentrar el control donde está la mayor parte de la recaudación y aliviar la carga operativa sobre el resto del universo de contribuyentes. “Esto es enfocarse en 7000 CUIT, que son los que hacen el 90% de la recaudación”, explicó al describir el criterio que, según su lectura, guía el nuevo esquema.

En paralelo, destacó que se redefine qué se considera “delito” en materia tributaria y se elevan de manera marcada los umbrales para que un incumplimiento escale al terreno penal, con un mensaje político implícito: diferenciar más fuerte entre diferencias a regularizar y conductas penalmente relevantes.

Ganancias simplificado: “No es apretar un botón” y listo

Uno de los puntos que Boglione subrayó es el de Ganancias simplificado y la lógica de datos precargados. Para el contador, el riesgo es creer que la facilidad del trámite resuelve todo. “No es simplemente apretar un botón y darle confirmar: hay que tener en cuenta qué consecuencias tiene a posterior”, advirtió.

En esa línea, insistió con una idea “de servicio”: aunque el sistema muestre un panorama general, la responsabilidad final pasa por chequear consistencias. “ARCA nos va a dar un panorama de los ingresos y los gastos. Luego, el contador tiene que verificar si los datos son los correctos”, señaló.

Y lo sintetizó sin vueltas: “La consecuencia de un mal click es que tengo que pagar más impuestos”.

A quién alcanza y a quién no

Boglione remarcó un límite clave para evitar lecturas equivocadas: “No es para las sociedades, no es para las empresas, es solamente para las personas humanas”.

También mencionó que existen condiciones de acceso como topes y requisitos que conviene revisar caso por caso antes de adherir, justamente para no quedar atrapado en una opción que después derive en costos inesperados.

“Esto es un cuasi blanqueo”

Boglione dejó la síntesis más clara del paquete: lo comparó con el blanqueo anterior, pero con otra lógica: “El blanqueo es el del 2024. Esto es un cuasi blanqueo. O sea que hay una condonación si yo, previamente, me voy al régimen de ganancias simplificado y después puedo ingresar al sistema formal esos dólares que tenía guardados y de ahí poder hacer las inversiones o simplemente ponerlo en funcionamiento. Sacarlos del colchón, resumió.

