Tasas altas, créditos caros y ahorro en pesos: qué anticipan sobre el escenario financiero que se viene

En un contexto marcado por el aumento del endeudamiento de las familias y las dificultades de acceso al crédito, el economista Saúl Musicante, integrante de la ALyC SyC Inversiones, advirtió que las tasas de interés seguirán en niveles elevados y que la baja no será inmediata, especialmente en los préstamos al consumo.

“Las tasas siguen altas, sí, pero venimos de un período preelectoral donde eran estratosféricas y le hicieron mucho daño a la economía real. Ahora se acomodaron un poco, pero claramente todavía falta”, explicó Musicante en radio Continental.

Según el analista, el comportamiento de las tasas responde tanto a la política monetaria del Banco Central como a la dinámica del sistema financiero. “El Banco Central está haciendo una política monetaria contractiva. Empezó a comprar reservas y eso genera ingreso de pesos a la economía, lo que podría agilizar el crédito, pero todavía no es suficiente”, señaló el contador y especialista en finanzas.

En ese marco, sostuvo que la combinación entre control monetario, necesidad de superávit fiscal y un proceso de desinflación que se desaceleró “le pone un piso a la tasa”. “La tasa va a quedar un poco más alta de lo que quiere el gobierno y de lo que le serviría a la población”, afirmó.

Financiamiento a empresas

Respecto al mercado crediticio, Musicante describió una fuerte segmentación. Para empresas, indicó que las tasas de primera línea se ubican en torno al 26% al 28% anual, mientras que para segundas líneas se acercan al 40%. En el caso de los préstamos personales, advirtió que seguirán siendo los más caros del sistema financiero.

Para Giordano, el dilema ya no es apertura o proteccionismo, sino la secuencia de reformas

“Los préstamos personales están altos y parecería que van a quedar altos por un tiempo. Son tasas inflexibles a la baja”, sostuvo, y vinculó esta situación al aumento de la morosidad. “Eso hace que las entidades sean reticentes a ampliar la oferta de crédito y, por lo tanto, que la tasa no baje rápidamente”.

El economista explicó que existen dos segmentos diferenciados: los créditos otorgados a clientes con cuenta sueldo y los préstamos de “mercado abierto”. “En este último segmento la tasa es entre 10 y 15 puntos más alta y la morosidad también es mayor, por eso es difícil que esos márgenes se achiquen”, detalló.

Créditos para cuentas sueldos

Consultado sobre la conveniencia de tomar crédito, fue cauteloso: “Depende de la urgencia. Si hay necesidad inmediata, lo mejor es buscar en la entidad donde se cobra el sueldo o se opera habitualmente, donde suelen aparecer mejores condiciones. No hay que aceptar cualquier oferta porque el costo financiero total puede ser muy elevado”.

Germán Romero: “la clase media es un tobogán directo a la pobreza”

En relación al ahorro y la inversión, Musicante sostuvo que en el corto plazo las alternativas en pesos pueden seguir siendo competitivas frente al dólar. “Con el Banco Central comprando reservas, no parecería que el dólar vaya a ser un problema inmediato para el gobierno. Por lo menos en los próximos dos o tres meses, las inversiones en pesos podrían ganarle un poco a la evolución del tipo de cambio”, explicó.