Tasas altas, créditos caros y ahorro en pesos: qué anticipan sobre el escenario financiero que se viene

El especialista en finanzas Saúl Musicante, de la ALyC SyC Inversiones, analizó la evolución de las tasas de interés, el acceso al crédito y las alternativas de ahorro en el contexto de alta morosidad y desinflación lenta. Advirtió que los préstamos personales seguirán caros y que, en el corto plazo, las inversiones en pesos podrían ganarle al dólar.

En un contexto marcado por el aumento del endeudamiento de las familias y las dificultades de acceso al crédito, el economista Saúl Musicante, integrante de la ALyC SyC Inversiones, advirtió que las tasas de interés seguirán en niveles elevados y que la baja no será inmediata, especialmente en los préstamos al consumo.

Las tasas siguen altas, sí, pero venimos de un período preelectoral donde eran estratosféricas y le hicieron mucho daño a la economía real. Ahora se acomodaron un poco, pero claramente todavía falta”, explicó Musicante en radio Continental.

Según el analista, el comportamiento de las tasas responde tanto a la política monetaria del Banco Central como a la dinámica del sistema financiero. “El Banco Central está haciendo una política monetaria contractiva. Empezó a comprar reservas y eso genera ingreso de pesos a la economía, lo que podría agilizar el crédito, pero todavía no es suficiente”, señaló el contador y especialista en finanzas.

En ese marco, sostuvo que la combinación entre control monetario, necesidad de superávit fiscal y un proceso de desinflación que se desaceleró “le pone un piso a la tasa”. “La tasa va a quedar un poco más alta de lo que quiere el gobierno y de lo que le serviría a la población”, afirmó.

Financiamiento a empresas

Respecto al mercado crediticio, Musicante describió una fuerte segmentación. Para empresas, indicó que las tasas de primera línea se ubican en torno al 26% al 28% anual, mientras que para segundas líneas se acercan al 40%. En el caso de los préstamos personales, advirtió que seguirán siendo los más caros del sistema financiero.

“Los préstamos personales están altos y parecería que van a quedar altos por un tiempo. Son tasas inflexibles a la baja”, sostuvo, y vinculó esta situación al aumento de la morosidad. “Eso hace que las entidades sean reticentes a ampliar la oferta de crédito y, por lo tanto, que la tasa no baje rápidamente”.

El economista explicó que existen dos segmentos diferenciados: los créditos otorgados a clientes con cuenta sueldo y los préstamos de “mercado abierto”. “En este último segmento la tasa es entre 10 y 15 puntos más alta y la morosidad también es mayor, por eso es difícil que esos márgenes se achiquen”, detalló.

Créditos para cuentas sueldos

Consultado sobre la conveniencia de tomar crédito, fue cauteloso: “Depende de la urgencia. Si hay necesidad inmediata, lo mejor es buscar en la entidad donde se cobra el sueldo o se opera habitualmente, donde suelen aparecer mejores condiciones. No hay que aceptar cualquier oferta porque el costo financiero total puede ser muy elevado”.

En relación al ahorro y la inversión, Musicante sostuvo que en el corto plazo las alternativas en pesos pueden seguir siendo competitivas frente al dólar. “Con el Banco Central comprando reservas, no parecería que el dólar vaya a ser un problema inmediato para el gobierno. Por lo menos en los próximos dos o tres meses, las inversiones en pesos podrían ganarle un poco a la evolución del tipo de cambio”, explicó.

