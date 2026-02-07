Para Giordano, el dilema ya no es apertura o proteccionismo, sino la secuencia de reformas

El economista Osvaldo Giordano planteó que la economía argentina atraviesa un momento de transición en el que la prioridad ya no debería ser exclusivamente la inflación, sino la recuperación de la producción y el empleo de calidad. En ese marco, sostuvo que el debate de fondo dejó de ser la clásica dicotomía entre proteccionismo y apertura, y debe enfocarse en la secuencia de reformas necesarias para una integración eficiente al mundo.

En su análisis, destacó que tras la elección de octubre se acumularon señales positivas: tranquilidad cambiaria, acumulación de reservas y caída del riesgo país. Sin embargo, advirtió que el foco debe correrse hacia el crecimiento. “Alcanzado el objetivo de bajar la inflación, mucho más urgente e importante que terminar de derrotarla es salir del estancamiento en la producción”, afirmó.

Giordano advirtió que la estabilidad del desempleo no debe interpretarse como una mejora del mercado laboral. “La estabilidad en la tasa de desempleo no es un síntoma de mejora sino una alerta de que la gente apela al trabajo informal para generar ingresos de subsistencia”, sostuvo en Novedades Económicas, el órgano de difusión del Ieral.

En esa línea, remarcó que la falta de generación de empleo de calidad lleva más de una década y que el desafío es crear condiciones para el crecimiento sostenido de la producción y el trabajo formal.

Además, el economista consideró que la discusión tradicional entre apertura y proteccionismo resulta insuficiente. “El aislamiento lleva a la decadencia, pero la integración al mundo en un entorno con baja competitividad tampoco sirve”, señaló. Así, para Giordano la salida pasa por una agenda de políticas públicas y cambios dentro de las empresas que permitan una integración “eficiente y sostenible”.

Reforma cambiaria y bimonetarismo



Entre las reformas prioritarias, el titular del Ieral planteó avanzar hacia un régimen cambiario definitivo y luego institucionalizar el bimonetarismo. “Esto implica darle al dólar curso legal, eliminar el cepo y permitir que el sistema financiero intermedie con las dos monedas”, explicó. Según el economista, el impacto central sería mejorar la previsibilidad y permitir que el crédito se convierta en motor de la reconversión productiva.

En ese sentido, Giordano consideró que el proyecto de reforma laboral en discusión tiene la profundidad necesaria, aunque planteó ajustes. “Es particularmente relevante incorporar instrumentos más eficaces para abordar los problemas de las empresas más pequeñas”, afirmó.

Otro eje de análisis fue el sistema impositivo. “Con la actual estructura tributaria es muy difícil ser competitivo, especialmente en sectores de mayor valor agregado”, advirtió. El economista señaló que la carga de impuestos como Ingresos Brutos, sellos o tasas municipales impacta en toda la cadena productiva y comparó la situación argentina con reformas realizadas en países federales. Destacó el caso de India y Brasil, donde se avanzó hacia esquemas de “Súper IVA” para reemplazar la superposición de tributos. “Que Brasil avance en una reforma tributaria con impacto en su competitividad es mucho más relevante que los cambios en el IPC”, sostuvo.

Giordano concluyó que la estabilidad financiera actual representa una oportunidad, pero no una solución permanente. “La tranquilidad cambiaria es una ventana de oportunidad. Para aprovecharla hay que romper con inercias de décadas”, afirmó.