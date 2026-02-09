Festival Alienígena en marcha: un investigador asegura que cuando se liberen las pruebas “está seguro de que cambiará todo”

Capilla del Monte volvió a activar su costado más enigmático con el Festival Alienígena 2026, que ya está en marcha desde el viernes y se extiende hasta el domingo 15, con desfiles, shows y un ciclo de conferencias en distintos espacios de la ciudad.

En ese marco, el investigador y escritor Ricardo González Corpancho pidió correr el debate del terreno de la fe. “El problema que hay es separar la creencia de los indicios de la prueba definitiva”, dijo en entrevista con el programa Es por acá de Punto a Punto Radio.

Y fue directo: “En el caso del fenómeno ovni, hay fotografías, filmaciones, ecos de radar, testimonios de pilotos de guerra con muchas horas de vuelo”.

La agenda del festival y cuándo participa González Corpancho

El festival combina propuestas artísticas y actividades para público general, con una programación que incluye desfiles (viernes y sábado), shows y un ciclo de conferencias.

En ese esquema, González Corpancho figura con dos participaciones: el sábado 14 a las 20, con la charla “Uritorco y los portales de la Tierra” (Cine Teatro Enrique Muiño), y el domingo 15 a las 17, con el taller “Protocolos de contacto” (Sala Poeta Lugones).

“No se trata de una banda de analfabetos”

El entrevistado insistió en que el fenómeno no se reduce a una creencia. “No se trata de una banda de analfabetos que creen… más allá de que este tema se suele ridiculizar”, afirmó, antes de enumerar lo que considera evidencia acumulada: “Hay fotografías, filmaciones, ecos de radar, testimonios de pilotos de guerra con muchas horas de vuelo”.

En ese mismo pasaje, mencionó la existencia de documentación desclasificada e investigaciones oficiales históricas como parte del respaldo que, a su criterio, sostiene la seriedad del asunto.

OVNI o UAP: “Puede ser cualquier cosa”

González Corpancho se detuvo en el modo de nombrar el fenómeno: “Vamos a llamarle ovnis o UAPs… objetos voladores no identificados o fenómenos anómalos no identificados, que puede ser cualquier cosa, hasta que no lo puedas descifrar”.

Y marcó un freno a las conclusiones: “Nadie está diciendo que es una nave extraterrestre…”.

Al hablar de Capilla del Monte, recordó el episodio que disparó la fama local: “No solo desde el año 86, cuando el tema saltó a la fama por la polémica huella del Cerro Pajarillo. Hay antecedentes desde los años 70”. En ese tramo mencionó al mítico Fabio Serpa como figura vinculada a esas visitas y charlas en la zona.

“Una prueba científica es repetición y validación”

Antes del cierre, dejó su definición: “Una prueba científica no es una foto, una filmación, testimonios, sea quien sea. Una prueba científica es aquella que sigue el protocolo científico de repetición y validación”.

Y remató con una idea fuerza: “Las pruebas están, y cuando éstas se liberen, estoy seguro de que cambiará todo."

