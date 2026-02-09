Festival de Peñas de Villa María 2026: Fito Páez y Abel Pintos lideraron una tercera noche colmada en el Anfiteatro

La tercera noche del 58° Festival Internacional de Peñas volvió a convertir al Anfiteatro Municipal de Villa María en un punto de encuentro para miles de personas llegadas desde distintos puntos del país, en una jornada marcada por la alta convocatoria y por dos nombres que concentraron la expectativa central de la grilla: Fito Páez y Abel Pintos.

La apertura artística estuvo a cargo de la cantante villamariense Emma Roach, mientras que la Fundación Danza Vida sumó un despliegue escénico que aportó identidad y movimiento al inicio de la velada.

Emma Roach

Más adelante, la banda Sur Kamikaze, proveniente de Alta Gracia, incorporó una sonoridad contemporánea que amplió el registro musical de la grilla.

En ese recorrido por las distintas propuestas, uno de los pasajes con mayor carga simbólica fue la presentación del músico local Fabricio Rodríguez en el escenario Hernán Figueroa Reyes. Con una puesta centrada en la armónica como herramienta expresiva, el artista desarrolló un repertorio que articuló folklore, blues y canción popular. La interpretación de “El Diablo de Humahuaca” se convirtió en uno de los momentos de mayor cercanía con el público.

Recién en la segunda mitad de la noche se produjo el regreso de Fito Páez al Festival de Peñas, en una actuación que encontró una respuesta sostenida del Anfiteatro desde los primeros acordes.

El recorrido por su repertorio incluyó pasajes especialmente celebrados como “La rueda mágica” y “Ciudad de pobres corazones”, mientras que “Mariposa Tecknicolor” selló el final de su presentación en un clima festivo y masivo.

Fito Páez

El tramo de cierre de la jornada quedó en manos de Abel Pintos, quien abrió su show con “Tu voz” y sostuvo un recital atravesado por un vínculo directo con la audiencia. La respuesta coral del público y el intercambio permanente desde el escenario marcaron un final cargado de emoción para una de las noches más convocantes de la edición.

Presencia institucional en una de las noches centrales del festival

La tercera velada contó con la participación del intendente de Villa María, Eduardo Accastello, junto a su par de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, y la legisladora provincial Verónica Navarro, además de autoridades municipales y provinciales. Los funcionarios acompañaron la jornada y presenciaron, entre otros números, la presentación de Fito Páez, uno de los principales atractivos de la edición 2026.

Los intendentes Guillermo De Rivas y Eduardo Accastello

Por otro lado, el Festival Internacional de Peñas continuará este lunes 9 con una programación dedicada al cuarteto, que incluirá las presentaciones de Ulises Bueno, LBC y Euge Quevedo, DesaKta2, La Pepa Brizuela, Valentina Márquez, Simón Aguirre y Vacomoloko.

La última noche del evento, el martes 10, tendrá como principales protagonistas a la banda colombiana Morat, junto a Coti Sorokin y Juli Cardozo.