La Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa vuelve a Luque con una edición renovada

La edición 52 de la Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa ya está en marcha, y del 13 al 15 de febrero de 2026 Luque volverá a convertirse en el epicentro de la cultura, la tradición y el entretenimiento en Córdoba. Una cita de agenda obligatoria para quienes buscan música en vivo de primer nivel, gastronomía de raíces italo-argentinas y una experiencia que se disfruta en familia.

La edición 2026 contará con una grilla artística de primer nivel que incluye a Coti, La Delio Valdez, Alejandro Lerner, Magui Olave, El Toro Quevedo, Javier Calamaro, Los Rancheros y Fabricio Rodríguez, junto a destacados talentos locales, el Ballet Oficial de la Fiesta y nuevas propuestas que buscan sorprender al público.

El Paseo Gastronómico llegará completamente renovado, con platos típicos, fusiones italo-argentinas, clases magistrales de cocina, un paseo de artesanos ampliado y experiencias pensadas para todos los gustos, ofreciendo una propuesta integral para vivir la cultura piemontesa con todos los sentidos.

La tradicional Rifa de la Fiesta tendrá un valor de $50.000 y contará con premios en efectivo. Como novedad, con la compra de cada número se podrá acceder a una entrada sin cargo para cualquiera de las noches.

El viernes 13 será una de las noches más emblemáticas de la fiesta con la tradicional Elección de Representante de la 52° edición. Las y los postulantes presentarán proyectos socio-comunitarios que serán evaluados por su originalidad, viabilidad, impacto social, sostenibilidad y factibilidad, en una instancia que busca ir más allá de lo simbólico y potenciar iniciativas capaces de generar mejoras reales en la comunidad.

Grilla del 13, 14 y 15

La primera noche también marcará el inicio de una grilla artística de alto impacto, con las actuaciones de Coti, La Delio Valdez, Magui Olave y Kijanos, además de Franco Ian y Claudio Sánchez. La propuesta se completará con la elección de la Representante, el colorido espectáculo de Ij Danseur dël Pilon, ballet de la región del Piemonte FAPA, y la presencia del Ballet Oficial, en una apertura que promete ritmo, emoción y tradición.

El sábado 14 será el turno de Alejandro Lerner y El Toro Quevedo, junto a un momento especial protagonizado por Javier Calamaro, quien ofrecerá una clase de cocina en vivo y luego un show acústico. También actuarán Dalmiro Cuellar, Lautaro Rojas junto a los Cantores del Pueblo, Guillermo “Fideo” Varas, Ij Danseur dël Pilon y el Ballet Oficial.

El domingo 15 llegará el gran cierre con las presentaciones de Los Rancheros, Fabricio Rodríguez, Los Trajinantes, De Party, Envasado en Origen, Alma Guitarrera, Los del Barrio y el Ballet Oficial, poniendo punto final a tres jornadas de música, cultura y emoción.

En cuanto a la venta de entradas, esta edición incorporará un sector numerado exclusivo con servicios especiales. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de www.edenentradas.ar, con valores de $45.000 para el sector general, $65.000 para plateas numeradas y $30.000 para jubilados y menores de siete a doce años inclusive. El abono por las tres noches tendrá un costo de $120.000. Las personas con discapacidad ingresarán gratis presentando certificado, junto a un acompañante.