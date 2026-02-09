Video: El ministro Seguridad probó el nuevo guante eléctrico de la policía: “Es como meter los dedos en el enchufe, te afloja las piernas"

La Policía de Córdoba incorporó nuevo equipamiento para tareas operativas y de prevención, en un acto realizado en la Jefatura de Policía, encabezado por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros. Durante la presentación, se realizó una demostración práctica de uno de los dispositivos incorporados: el guante G.L.O.V.E. CD3, una herramienta que emite una descarga eléctrica destinada a reducir personas sin generar efectos permanentes, según se explicó oficialmente.

El dispositivo, de bajo voltaje, está diseñado para provocar una parálisis muscular momentánea. Quinteros (58 años) decidió probarlo en primera persona durante el acto. “Produce un shock eléctrico que es muy fuerte, que inmediatamente a uno le afloja las piernas”, relató, y lo comparó con “meter los dedos en el enchufe pero multiplicado por mil”, relató en Punto a Punto radio (90.7 FM).

No obstante, aclaró que el efecto es transitorio: “Inmediatamente le sueltan el brazo, uno se recupera en el acto, no produce ningún efecto más allá del momento del contacto”. El ministro explicó que se trata de una “prueba de concepto” y que, en esta etapa, se adquirieron cinco pares de guantes, que serán destinados inicialmente a equipos tácticos.

Compras de tecnología con "gastos reservados"

En paralelo, Quinteros se refirió a la polémica por las compras de tecnología y el rol del Tribunal de Cuentas. Respaldó la postura del gobernador ante la posibilidad de ampliar el uso de gastos reservados si continúan los obstáculos administrativos. “No podemos darnos el lujo de estar por atrás de la delincuencia en materia tecnológica”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el Tribunal de Cuentas “se excedió en sus facultades” al evaluar criterios de oportunidad y conveniencia de las compras: “Les está vedado por ley opinar sobre esa cosa y lo hicieron”. También defendió la adquisición de sistemas tecnológicos como los vehículos aéreos no tripulados, al señalar que “no es un dron que uno compra para grabar una fiesta de cumpleaños”.

Quinteros informó además que el expediente de compra fue llevado a la Justicia para su análisis: “La mejor manera era llevar un expediente y que se analice en la justicia si realmente hubo comisión de delito”, en respuesta a las acusaciones de sobreprecios y falta de transparencia.

Los mensajes de Cordobeses en Alerta

El programa Cordobeses en Alerta se consolidó como uno de los principales dispositivos de participación ciudadana en políticas de seguridad en la provincia. Basado en la comunicación directa entre vecinos y fuerzas de seguridad a través de canales digitales, el sistema apunta a acortar los tiempos de respuesta, mejorar la prevención del delito y fortalecer la presencia territorial del Estado.

Pero, los últimos días, varios usuarios en la redes sociales el envío de mensajes que no corresponden a situaciones de emergencia barrial sino promoción de acciones contra naranjitas y otros hechos. En la entrevista con Punto a Punto radio, Quinteros sostuvo que el objetivo es mostrar la efectividad del sistema, reconoció el riesgo comunicacional: “Cuando empiezan a circular algunas otras cuestiones, los programas claramente se caen porque la gente deja de confiar”. En ese marco, se comprometió a revisar la estrategia para no desvirtuar el funcionamiento de la herramienta.