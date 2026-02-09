LeyDeChoreoLaboral: el mensaje para senadores cordobeses en la previa de la sesión

En la previa del debate por la reforma laboral en el Senado de la Nación, previsto para este miércoles durante las sesiones extraordinarias, aparecieron en distintos puntos de la ciudad de Córdoba carteles con frases de rechazo dirigidas a los senadores cordobeses Alejandra Vigo, Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez.

Pichetto puso a Córdoba como advertencia electoral para el peronismo: “es un ejemplo dramático”

En las últimas horas, los mensajes comenzaron a verse en distintos espacios públicos de la ciudad, en una acción que buscó visibilizar el rechazo al proyecto que será tratado en la Cámara alta. Por el momento, se desconoce quiénes fueron los responsables. Uno de los carteles fue colocado en la sede del Partido Justicialista y estuvo dirigido a la senadora Alejandra Vigo: “Vigo no seas cómplice de la #LeyDeChoreoLaboral”.

Otro de los mensajes apareció en el shopping Nuevocentro y apuntó contra la senadora Carmen Álvarez Rivero, vinculada al establecimiento. El texto expresaba: “La dueña de esto se caga en los laburantes. Senadora A. Rivero cómplice de la #LeyDeChoreoLaboral”, en una de las consignas más directas que circularon.

Las críticas también alcanzaron al senador Luis Juez. En la sede del Frente Cívico, ex casa partidaria del legislador, se colocó un cartel con un mensaje directo: “Juez nunca laburaste. No cagués a los que sí con la #LeyDeChoreoLaboral”.

La aparición de estos carteles se da en un contexto de expectativa y tensión política ante el tratamiento de la reforma laboral, que forma parte de la agenda del oficialismo nacional durante las sesiones extraordinarias. El debate en el Senado será clave para el futuro del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei y mantiene la atención puesta en la postura que adopten los representantes por Córdoba.