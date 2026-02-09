Fiat Cronos: el "termómetro" de la industria alcanzó las 500 mil unidades fabricadas en Córdoba

La industria automotriz argentina respira un aire de alivio y celebración en Córdoba. Stellantis anunció hoy que el Fiat Cronos, el vehículo que redefinió el mercado local en los últimos años, alcanzó la unidad 500.000 producida en su Polo Industrial de Ferreyra.

El número no es solo una estadística de línea de montaje: representa la resiliencia de un modelo que se convirtió en el "auto de pasajeros más vendido del país" en un contexto de alta volatilidad. “Estas 500.000 unidades reflejan que, cuando se combinan talento local, visión de largo plazo e inversión sostenida, la industria automotriz argentina está a la altura de los mejores estándares internacionales. Este logro es posible gracias al compromiso de los colaboradores, al Polo Industrial Córdoba y al trabajo conjunto con proveedores y la red de concesionarios de todo el país, que acompañan al producto desde su fabricación hasta su llegada a cada cliente”, expresó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina.

A diferencia de otros modelos globales, el Cronos ha basado su éxito en una estrategia de integración nacional. Es, actualmente, el vehículo con mayor porcentaje de componentes fabricados por pequeñas y medianas empresas argentinas. Esta red de proveedores locales no solo garantiza la disponibilidad de unidades, sino que blinda el proceso productivo ante las restricciones logísticas internacionales.

Durante el último año, el modelo no solo lideró su segmento con un 66% de participación, sino que capturó el 5% del mercado total de patentamientos en Argentina.

Perfil exportador y divisas

Más allá del mercado doméstico, el hito de las 500.000 unidades se apoya fuertemente en la demanda regional. De ese total, más de 270.000 ejemplares cruzaron la frontera, con Brasil como principal destino, seguido por México, Chile y Paraguay.

Radiografía de un liderazgo

En febrero de 2022, el modelo alcanzó un 15,2% de cuota de mercado, la mejor performance para la marca Fiat en casi tres décadas. Consolidación: Lleva tres años consecutivos como el modelo más elegido por los argentinos, apoyado en planes de financiación que se adaptaron al bolsillo local.

Lleva tres años consecutivos como el modelo más elegido por los argentinos, apoyado en planes de financiación que se adaptaron al bolsillo local. Impacto cordobés: La planta de Ferreyra reafirma su rol estratégico dentro del engranaje global de Stellantis, alineada con objetivos de competitividad y sustentabilidad.

Con este medio millón de unidades, el Cronos deja de ser una apuesta para convertirse en un pilar histórico de la matriz productiva nacional, en un momento donde la industria busca señales de previsibilidad para el resto del bienio 2026-2027.