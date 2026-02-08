Villa María rozó el lleno total por el Festival de Peñas y Córdoba volvió a batir un récord turístico

Córdoba volvió a marcar un nuevo hito turístico durante el primer fin de semana completo de febrero, superando los 260 mil visitantes en todo el territorio provincial, en el marco de una temporada de verano que mantiene indicadores en alza.

Uno de los datos más destacados fue el de Villa María, que alcanzó un 99% de ocupación, impulsada directamente por el desarrollo del Festival Internacional de Peñas, uno de los eventos culturales más convocantes del verano cordobés y motor clave del movimiento turístico en el centro provincial.

Según informó la Agencia Córdoba Turismo, los niveles de ocupación fueron elevados en los principales destinos, con picos como Miramar (98%), La Cumbre (95%), Villa General Belgrano (87%), Embalse (85%), Nono (82%) y Villa Carlos Paz (82%), entre otros. Los valles de Punilla, Calamuchita, Paravachasca y Traslasierra volvieron a consolidarse como los corredores más elegidos.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó el impacto de la agenda cultural y festivalera en la atracción de visitantes. “La agenda de festivales que ofrece Córdoba en esta época es un gran atractivo. Culminamos una muy buena primera semana de febrero recibiendo visitantes de todo el país”, señaló.

Desde el inicio del mes, más de 400 mil turistas ya recorrieron la provincia, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido. De cara al próximo fin de semana largo de Carnaval, Capitani anticipó que el nivel de reservas es “muy bueno”, potenciado además por eventos masivos como el Cosquín Rock, otro de los grandes polos de convocatoria de la temporada.