Noche joven en el Festival de Peñas: música urbana, cuarteto y un público Sub 30 que dominó la escena

La sangre joven dominó la escena de punta a punta en una de las noches más intensas del Festival Internacional de Peñas. El público Sub 30 copó el coloso de cemento y marcó el pulso de una jornada atravesada por el perreo, el RKT, la música urbana, la cumbia, las baladas y un cierre cuartetero que dejó la vara altísima para el segundo capítulo del género.

Desde temprano, la juventud dejó en claro a quiénes había venido a ver: Luck Ra, La Joaqui y Emanero fueron los nombres más coreados en la previa de una noche que prometía alto voltaje y no defraudó.

Un noche intensa

Tras la apertura oficial, La Joaqui fue la encargada de romper el hielo con un show cargado de energía, coreografías y una puesta en escena potente, acompañada por un numeroso cuerpo de bailarinas y bailarines. El arranque fue a puro perreo y RKT, con un público que respondió desde el primer minuto.

El estadio explotó con “Butakera”, “Dos besitos” —su colaboración con Salastkbron y Gusti DJ— y “Las muñecas”, el hit junto a TINI y Steve Aoki, todos con despliegues coreográficos que se integraron de manera natural al formato festivalero. Tampoco faltaron “Tu amor”, “San Turrona”, “Turrología”, “Mission 08” (con Alan Gómez), “Terapia de choque”, “Mañosa” y “Pa' que te acuerdes | CROSSOVER #8”, en un setlist que mantuvo la intensidad sin respiro.

En uno de los momentos más íntimos del show, La Joaqui se dirigió al público y compartió una reflexión que mezcló emoción y honestidad. “Tengo mucha preocupación de venir a un lugar tan cultural como este. Pareciera que nacen cantando en estos pagos”, expresó. Luego agregó: “De a poquito se me va yendo la sensación de miedo, de no pertenencia, de no merecer las cosas que me suceden, gracias a este Festival por darme este espacio”. También definió su identidad musical con una frase que conectó fuerte con la tribuna joven: “Mi música es un RKT inventado que nace de lo más profundo de los barrios”.

Con el escenario ya encendido, llegó el turno de Emanero, minutos después de las 23. El artista de 38 años desplegó un show sólido y efectivo, con un repertorio que hizo cantar y saltar al público de principio a fin. “Bandido”, “Atorrante”, “Adicto” y “Sinvergüenza” fueron algunos de los puntos más altos de una presentación que mantuvo el clima arriba sin fisuras.

La sorpresa de la noche llegó con la aparición de Antonio Ríos, quien se sumó al escenario para interpretar “Adicto” y, como bonus track emocional, “Nunca me faltes”, generando uno de los momentos más celebrados de la velada.

Mientras Emanero entraba en la parte final de su show, el festival se preparaba para un giro de clima y de género. El cuarteto tomaba protagonismo con dos nombres de peso: Luck Ra y Q’ Lokura, encargados de cerrar una noche que ya había quedado marcada como una de las más intensas y convocantes de esta edición.

Más allá del show, Emanero también dejó definiciones sobre el momento musical que atraviesa la escena argentina. “Entramos en una época en la que, de manera muy natural, empezaron a mezclarse géneros que no son tan porteños y que están más distribuidos por todo el país. Eso se empezó a combinar con lo urbano y lo popular, y está dando resultados muy lindos”, reflexionó. Y agregó: “Mi lugar en todo eso, primero, es como oyente. Disfruto de todo”.

La noche joven del Festival de Peñas dejó una postal clara: una generación que no consume géneros puros, que cruza estilos sin prejuicios y que convierte cada velada en una experiencia colectiva. Música urbana, cuarteto y cultura popular en un mismo escenario, con un público Sub 30 que no pidió permiso: directamente tomó el festival.