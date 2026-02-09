El Encuentro de Colectividades celebra su noche final con el show estelar de Los Herrera

El Encuentro Anual de Colectividades transita hoy su última noche y se prepara para cerrar su 37ª edición a lo grande, con una propuesta cargada de música, emociones y espíritu festivo. El broche de oro llegará con el show estelar de Los Herrera, uno de los grupos más convocantes del momento, que promete hacer vibrar al público en una noche pensada para el disfrute de todas las generaciones.

Luego de cinco jornadas en las que miles de vecinos y turistas participaron de una verdadera fiesta popular, marcada por la gastronomía típica, las danzas tradicionales, la música y las expresiones culturales de las distintas colectividades, el evento se despide reafirmando su lugar como uno de los encuentros culturales más importantes de la región.

El escenario principal tendrá como gran atractivo la presentación de Los Herrera, que regresan a Alta Gracia con un show potente y festivo, ideal para coronar esta edición. La noche también contará con la presencia de dos íconos del cuarteto cordobés, Fernando Bladys y El Negro Videla, que se sumarán a una grilla diversa y pensada para todos los gustos.

Además, el cierre incluirá las actuaciones de Pepe You y Cinco Sentidos, completando una propuesta artística que acompaña el espíritu de celebración, encuentro e identidad que caracteriza al Encuentro Anual de Colectividades.

Con una última noche que promete quedar en la memoria del público, Colectividades se despide celebrando la diversidad cultural y el encuentro comunitario, invitando a vecinos y visitantes a ser parte de un cierre que será pura fiesta.