Naranjitas en Córdoba: el proyecto que promete terminar con el cobro ilegal, fijar tarifas y ordenar la calle en ocho meses

El conflicto por los naranjitas volvió al centro de la agenda en Córdoba por el avance del cobro elevado, la expansión de cuidacoches sin autorización en barrios residenciales y la ausencia de un esquema único de control, un escenario que derivó en la presentación de un proyecto en la Legislatura provincial para declarar la emergencia en el estacionamiento y ordenar la actividad con un plazo de salida de ocho meses.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), el legislador Dante Rossi sostuvo que hoy conviven situaciones muy diferentes dentro de la actividad. “Hay naranjitas totalmente ilegales, que son los que están en la zona donde el sistema de estacionamiento es medido. Vos le tenés que pagar a la Municipalidad el estacionamiento y aparte al naranjita, y eso pasa en la zona del microcentro”, afirmó.

También distinguió a quienes cuentan con habilitación de quienes trabajan sin ningún tipo de autorización: “Hay otros que están autorizados y que trabajan bien con un ticket que da la Municipalidad, regulados por hora. Y hay otros que están fuera de la zona del centro, estilo Cerro de las Rosas, que trabajan sin autorización también y cobran lo que sea”.

Emergencia, reubicación y tope de cobro

Rossi explicó que la iniciativa apunta a una solución transitoria, con regulación inmediata y un cronograma de salida de la actividad. “Declaramos la emergencia en materia de estacionamiento en la ciudad, ponemos un plazo máximo para que no existan más naranjitas de ocho meses, sacamos inmediatamente a los naranjitas del cobro doble donde está el sistema de estacionamiento medido y los reubicamos a todos con un ticket”, detalló.

El proyecto fija un tope obligatorio al valor que pueden cobrar los cuidacoches durante el período de transición. “Les damos un ticket que no puedan cobrar más de 500 pesos la hora, y que no puedan cobrar más de 2.500 pesos en los espectáculos musicales o en los espectáculos donde hoy te cobran 10 o 20 mil pesos”, agregó.

Además, remarcó que sólo podrían ser incluidos en el esquema quienes cuenten con certificado de buena conducta. “Los hacemos legales por ocho meses a los que tengan certificado de buena conducta, por supuesto”, señaló.

En paralelo, la propuesta contempla un proceso de capacitación y derivación a programas laborales para reemplazar de manera definitiva la actividad. “Ponemos en práctica programas de empleo entre la Provincia y la Ciudad y tratamos de capacitarlos en esos ocho meses”, explicó el legislador.

Para Rossi, una prohibición inmediata no resolvería el problema social de fondo. “Hay situaciones y situaciones. Hay naranjitas que son delincuentes y hay otros a los que hay que brindarles alguna solución porque es el sustento de vida en un momento tan complicado”, sostuvo.

Incluso relató casos puntuales que, según dijo, muestran la complejidad del fenómeno: “A la vuelta del Athletic hay una señora de 78 años, tiene cáncer y me comentaba que es el único sustento que tiene para vivir”, contó.

Finalmente, cuestionó la falta de políticas activas por parte del municipio y reclamó un rol más fuerte en el control y la implementación del padrón. “El gran problema acá es que la Municipalidad está totalmente ausente. La Municipalidad no genera ningún tipo de respuesta ni solución”, concluyó.