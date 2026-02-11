La Oficina de Respuesta Oficial salió a desmentir a Jorge Fontevecchia, pero las cifras no cierran

Desde la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno salieron a responder a un artículo de Jorge Fontevecchia llamado “Día 791: Milei, a menos logros, más mentiras”, donde se afirma que el presidente Javier Milei “necesita que la sociedad crea un relato tan épico como ficticio” aunque no tiene “logros objetivos que mostrar”. A pesar de la extensa publicación en redes sociales del polémico y nuevo organismo estatal, las cifas no acompañan al discurso oficial.

De acuerdo a la Oficina de Respuesta, las declaraciones del CEO de Perfil están “desmentidas por los principales indicadores económicos y sociales oficiales”. En ese punto, el organismo mileísta que busca deslegitimar la labor periodística remarcó algunos de los "logros de su gestión".

En primer lugar, señalaron que, “al asumir en 2023, la inflación minorista anual alcanzaba el 211,4%, mientras que la inflación mayorista llegaba al 276,4%, el nivel más alto del mundo. Para 2025, esos mismos indicadores descendieron al 31,5% y al 26,2%, respectivamente. Se trata de las tasas de inflación más bajas de los últimos ocho años, logradas sin controles de precios ni manipulación estadística”.

Luego afirmaron que “el Riesgo País se redujo de 2.700 puntos básicos a menos de 500, alcanzando un mínimo de 493 puntos, reflejo directo de la mejora en la solvencia fiscal, la previsibilidad macroeconómica y la credibilidad financiera del país”.

A continuación, remarcaron que “la incidencia de la pobreza en la Argentina cayó del 54,8% heredado por el Gobierno del Presidente Milei al 26,9% en el tercer trimestre de 2025, según el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Esto implica que más de 12 millones de personas salieron de la pobreza. En el caso de la pobreza infantil, los datos de UNICEF Argentina para 2025 indican una caída acumulada de 19 puntos porcentuales, con 2,4 millones de niños que dejaron esa condición".

La Oficina de Respuesta señaló que "la indigencia, por su parte, descendió del 20,2% recibido del gobierno anterior, al 6,0% en el tercer trimestre del 2025, según la última proyección del Ministerio de Capital Humano, lo que representa que alrededor de 6 millones de personas dejaron de ser indigentes”.

A continuación, se ponderó que “las reservas internacionales del Banco Central se duplicaron, pasando de USD 21.208 millones a un nivel cercano a los USD 45.000 millones, fortaleciendo el respaldo monetario y la estabilidad del sistema financiero”.

Luego presumieron que “el sector público nacional realizó un ajuste de 15 puntos del PBI, eliminando de cuajo el déficit consolidado total —que incluía el déficit fiscal del Tesoro más el cuasifiscal del Banco Central de la República Argentina (BCRA)—, alcanzando el superávit fiscal tras más de una década de desequilibrio permanente. El resultado financiero de 2025 se ubicó en torno al 0,2% del PBI, eliminando la necesidad de financiamiento inflacionario”.

También dijeron que “los salarios medidos en dólares registraron una recomposición sustantiva: el ingreso promedio pasó de aproximadamente USD 300 en diciembre de 2023 a más de USD 1.100 en 2025, reflejando una recuperación real del poder adquisitivo en moneda dura”.

Con respecto al “orden público”, afirmaron que “gracias a un trabajo conjunto entre los ministerios de Capital Humano y Seguridad, se erradicó una práctica sistemática de extorsión callejera: en 2023 se registraban más de 30 piquetes diarios (más de 8.200 en el año). Hoy, ese número tiende a cero”.

A continuación, explicaron que “la tasa de homicidios descendió de 4,4 en 2023 a 3,7 cada 100.000 habitantes en 2025, alcanzando mínimos históricos y consolidando una tendencia sostenida de mejora en la seguridad ciudadana”.

Cerraron su exposición remarcando que “se ejecutó una reducción estructural del Estado: recorte de ministerios, de 18 a 9; eliminación de más de 500 cargos políticos; reducción del gasto público; desvinculación de más de 60.000 agentes sin funciones efectivas o duplicadas; y evaluación de idoneidad aplicada a la totalidad de la planta estatal”.

Los números y datos que desmienten los "logros" del oficialismo

En su artículo, Fontevecchia expresa que si bien se "logró bajar la inflación", "se percibe que las condiciones de vida empeoran, se reduce el empleo y la cantidad de empresas, además de que los salarios se erosionan rápidamente. A medida que no llega la tierra prometida que auguraban los libertarios, crece la necesidad de una narrativa que debe silenciar o desacreditar a todos los que la cuestionan”.

Fontevecchia también abordó un punto que el oficialismo no pudo negar en su publicación: “El Gobierno de Milei impulsó una reforma profunda del sistema de inteligencia nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y reorganiza la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), poniéndola en el corazón de la estructura de espionaje del Estado argentino".

"Una de las medidas más controvertidas es que, por primera vez desde la recuperación de la democracia, agentes de inteligencia pueden proceder a detener personas sin orden judicial previa en el marco de actividades que consideren relacionadas con la seguridad, delitos flagrantes, auxilio judicial o la protección de instalaciones y personal. Si bien el decreto exige notificar ‘inmediatamente’ a la Policía o fuerzas de seguridad, no requiere control judicial previo", continuó el periodista.

Respecto a los "logros" económicos que mencionó el área coordinada por Juan Pablo Carreira, conocido en redes como “Juan Doe”, es importante remarcar que la inflación de enero se ubicó en 2,9% mensual, según informó el INDEC este martes 10 de febrero; y la variación interanual es del 32,4%. De acuerdo a esta información, se demora la desaceleración de la inflación mientras los precios acumulan un periodo de ocho meses en alza, además de ser el quinto mes consecutivo por encima del 2%.

Desde el CEPEC mostraron su preocupación por esta dinámica: “Se trata del octavo mes consecutivo de subas, el registro más alto desde marzo de 2025 y el cuarto mes seguido de aceleración interanual. Esto refleja que la inflación sigue teniendo mucha inercia e indexación, lo que dificulta una baja rápida sin un ancla más fuerte en expectativas y precios clave. En síntesis, el dato es malo: algo de alivio en la núcleo, pero con alimentos muy tensionados y una inflación que todavía se resiste a aflojar. Para adelante, el foco seguirá puesto en si logra romperse esta inercia o si los próximos meses vuelven a sorprender al alza”.

Respecto al acceso al mercado internacional de crédito, es fundamental entender un concepto que supo explicar el economista Iván Cachanosky en Canal E: “Tener un riesgo país de 500 o de 1.500 es lo mismo, estás fuera del mercado”. El experto señaló que el verdadero objetivo del Gobierno debe ser perforar la zona de 400 para lograr acceder a un financiamiento razonable. El analista Nicolás Borra apoyó esta idea: “Lo ideal sería llegar a unos 400 puntos promedio para estar a la par de la región”.

En referencia a la pobreza y las supuestas mejores en los índices de empleo e ingresos que muestra el Gobierno, es importante recordar lo que expresó Agustín Salvia, sociólogo y director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, en Modo Fontevecchia en diciembre del año pasado: “La situación que estamos atravesando en este momento en términos sociales sería como balance similar a la que teníamos en la pospandemia, con más precariedad laboral, con menos creación de empleo formal. Ya teníamos poca, pero más creación de empleo informal, el ajuste incluso con tendencia al aumento del desempleo, producto de que están cerrando empresas que no competitivas con respecto a procesos de apertura y al tipo de cambio”.

El experto remarcó: “Hay mejoras relativas por la estabilización económica, pero no estamos creando empleo ni elevando salarios; así, por más que baje la inflación, la pobreza no va a seguir bajando. Entonces, la situación es mejor en el sentido de que se estabilizó la economía, no así las finanzas, pero sí la economía". "Ese contexto de crecimiento puede ser positivo, pero va a derramar poco sobre los segmentos de pequeña y mediana empresa si no hay ahí una especie de política de Estado de industrialización”.

Salvia detalló que “los pobres están más cristalizados. El 30% más pobre de la Argentina, que gana menos de 2 millones de pesos en una familia, son más crónicos, no salen y entran de esa situación. Y el 30% de arriba, que somos nosotros, medios profesionales, medios integrados, medios altos, está por arriba de 5 millones de pesos mensuales una familia de ese tipo. Ese segmento también está cristalizado. ¿Y qué está pasando en el medio? Las clases medias aspiran a subir y aprenderse de este modelo neoliberal o neolibertario, y eventualmente tendrán oportunidades. Y otro 20% de ese 40% intermedio está muy vulnerable, queriendo no caer, deteniéndose a ver cómo hace para no caer, y eventualmente son los que están más en riesgo frente a que se termine el modelo, a que este régimen o este modelo acabe con el modelo, lo que quedó del modelo sustitutivo de importaciones”.

Por su parte, Martín Maldonado, investigador especializado en pobreza y políticas sociales del CONICET, señaló en radio Continental Córdoba que el sistema actual para medir la pobreza en Argentina es “obsoleto” y “superlimitado”, remarcando que la pobreza en Argentina es del 67% y no del 31,6%, como dice el Gobierno. “La medición central de pobreza solo tuvo ajustes menores desde que fue diseñada. Pero es muy limitada porque mide solamente pobreza monetaria. No mide precio de los servicios públicos, no mide el precio de la educación, los costos de la salud, del esparcimiento. Tampoco mide costo de transporte y combustible”, detalló.

Maldonado explicó que en Argentina hay cuatro formas distintas de medir la pobreza, dos oficiales y dos no oficiales, que muestran resultados muy diferentes. Según los datos que presentó el especialista, la medición por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) registró 6,7% de población pobre en 2022 y la Línea de Pobreza oficial del INDEC marcó 31,6% en 2025. Por su parte, la medición multidimensional realizada por la Universidad Católica Argentina (EDSA-UCA) alcanzó 67,5% en 2024, y el índice de Nivel Socioeconómico registró 51% en 2025.

Finalmente, con respecto al tema reservas, el economista José Simonella remarcó en Canal E que “uno de los principales objetivos que era la acumulación de reservas, el Gobierno no lo ha podido cumplir”. Y agregó que, aunque el Banco Central viene comprando dólares, el problema sigue siendo el volumen. “La gran preocupación es que debería comprar unos 12 mil millones de dólares para poder enfrentar los compromisos que quedan en el año”, detalló.

"En julio hay que pagar más de 4.000 millones de dólares entre intereses y capital. Me da la sensación de que no emitir deuda en los mercados internacionales es un objetivo demasiado ambicioso”, concluyó.