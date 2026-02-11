En el programa "QR!", Pablo Caruso cuestionó la reforma laboral del Gobierno y advirtió sobre un retroceso en derechos

En el programa “QR!” de Canal E, el conductor Pablo Caruso dedicó su editorial a desmenuzar los principales temas políticos y sociales de la semana, con foco en la reforma laboral que el Gobierno busca avanzar en el Congreso. A lo largo de su análisis, advirtió sobre la exclusión deliberada del Estado como actor equilibrador, la desigualdad estructural entre trabajadores y empleadores y el debilitamiento del debate democrático.

Caruso puso en cuestión el discurso oficial que presenta los cambios como una ampliación de la “libertad”, al señalar que esa narrativa desconoce la relación asimétrica entre empleados y empresarios. En ese sentido, remarcó que uno de los ejes centrales de la reforma es el reemplazo de los convenios colectivos por actividad por acuerdos a nivel empresa, una estrategia que —según explicó— reduce el poder de negociación de los trabajadores.

Otro punto clave fue la crítica al tratamiento legislativo del proyecto. El conductor subrayó que senadores y senadoras recibirían el texto definitivo apenas horas antes del debate, lo que calificó como una maniobra deliberada para debilitar la discusión parlamentaria. “Discutir las reglas del trabajo sin leer el texto es un insulto a la democracia”, planteó.

Reforma laboral: según una prestigiosa consultora "la ley busca ordenar un mercado que ya se flexibilizó"

También abordó el rol de los gobernadores, a quienes el Gobierno presiona con recursos y coparticipación como moneda de cambio para conseguir apoyos. Caruso llamó a no naturalizar esa escena, especialmente cuando están en juego derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional, como el artículo 14 bis, cuya eliminación fue impulsada por sectores del oficialismo.

En cuanto al sindicalismo, analizó la posición de la CGT y las tensiones internas frente a la convocatoria a movilizaciones sin paro. Retomando declaraciones del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la verdadera debilidad no es protestar, sino permanecer pasivos mientras se discute la quita de derechos. Además, destacó que hoy el movimiento obrero es más diverso y fragmentado, con múltiples actores más allá de la central sindical tradicional.

Caruso también cuestionó la idea de que la flexibilización laboral genere empleo, recordando que incluso referentes económicos y políticos alejados del kirchnerismo coinciden en que el problema del trabajo en Argentina no se resuelve con facilidades para despedir, sino con un proyecto económico integral que promueva empleo genuino.

La CGT no realizará un paro contra la reforma laboral y sólo movilizará al Senado

Otro eje relevante fue la falta de debate sobre la situación de los trabajadores informales y de plataformas digitales, un sector que representa cerca del 50% del mercado laboral. Según señaló, existen proyectos de regulación, pero permanecen silenciados tanto en la agenda política como mediática.

Finalmente, el conductor remarcó la importancia de la movilización social y de la presencia en las calles, más allá del resultado parlamentario. “En la calle se juega la autoestima de los pueblos”, afirmó, y advirtió sobre el uso del protocolo antipiquetes y los riesgos de escaladas represivas. Como cierre, puso el foco en los conflictos salariales de las fuerzas de seguridad en provincias como Santa Fe, donde comenzaron a emerger protestas que reflejan un malestar más profundo.

LB