Reforma Laboral: cuáles son los cambios que acordó Bullrich con la oposición

La titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa este martes 10 de febrero en el Senado, en la previa a la votación de la Reforma Laboral que se votará mañana en la Cámara Alta. Allí, anunció el acuerdo con la oposición dialoguista y celebró tener los votos garantizados para darle media sanción al proyecto oficialista. Sin embargo, para lograrlo debió ceder con unas 28 modificaciones, de las cuales detalló algunas.

"La UCR, el PRO y partidos provinciales junto con LLA hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia. Un cambio estratégico. Tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas de trabajo de todos los senadores. Son 28 modificaciones consensuadas con el apoyo de 44 senadores", enfatizó Bullrich, destacando la cifra que manejan en el oficialismo para darle aprobaciión mañana al proyecto.

Indemnizaciones (Fondo de Asistencia Laboral)

Uno de los puntos que cambiarán respecto del proyecto con dictamen que la ex ministra explicó es el del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que originalmente planteaba un mecanismo que permite que las empresas aporten el 3% de los aportes de sus trabajadores que van a la ANSES, a un fondo que será utilizado para el pago de futuras indemnizaciones por despido sin causa.

Con los cambios, ese porcentaje bajaría a 1% para las grandes empresas y un 2.5% para las pymes. "Esta fue la propuesta de la UCR que aceptamos. Las cifras podrían ascender a 1.5% y 3% respectivamente", aclaró Bullrich.

"100% cerrado": La oposición dialoguista confirmó un acuerdo con LLA para la votación de la Reforma Laboral

El senador Eduardo Vischi, jefe del bloque radical, amplió este punto destacando que con esta modificación se diferencia el beneficio entre una pyme y una gran empresa y a su vez se disminuye el costo que representa para las arcas de la ANSES, ya que el FAL se desprende de los aportes de los trabajadores.

Convenios colectivos, cuota solidaria y obras sociales

Otra de las cuestiones resistidas en donde el gobierno tuvo que ceder es respecto de las cuotas solidarias de los sindicatos. Mientras se pensaba eliminarlas, ahora las mantendría por dos años más con el tope máximo del 2% del total del salario de los trabajadores afiliados. Después, pasaría a ser voluntario. De esta manera, la apuesta de los gremios es de patear la discusión y que dentro de dos años cambie el gobierno por otro que esté dispuesto a negociar este punto.

Sobre esa misma cuota pero en el caso de las cámaras empresariales, el monto bajaría a 0.5% durante los próximos dos años también.

La cuota destinada a las obras sociales también se mantendría en un 6%, en lugar de la propuesta inicial de bajarla a un 5%, lo que también representa una victoria para la CGT.

Respecto de los estatutos profesionales, Bullrich adelantó que "tendrán 180 días para armar sus convenios. Se caen los estatutos por 6 meses para crear un convenio de trabajo. No tiene sentido que haya acuerdos distintos a la ley de contrato de trabajo". Asimismo, confirmó la prioridad del convenio por empresa por sobre el tipo de actividad.

Kelly Olmos lanzó un proyecto de Reforma Laboral alternativo, pero Unión por la Patria sigue sin postura común frente al plan de Milei

Marcha atrás al impuesto a las ganancias sobre sociedades

El punto más resistido por los gobernadores era el de la baja del impuesto a las ganancias para sociedades, un fondo coparticipable que afectaba directamente el presupuesto de las provincias. El gobierno finalmente cedió y quitó este artículo, mientras que se mantuvo el resto del capítulo fiscal con la idea de tomar un "compromiso" de parte de la UCR y los bloques provinciales que acordaron con el gobierno continuar con una baja impositiva pero que le de a las provincias tiempo y previsibilidad para la gestión de sus recursos.

"Hay que mejorar y bajar impuestos a los tres niveles: tasas, provincias y nacionales. El compromismo es construir un programa de reforma fiscal que tenga los tres niveles", aseguró Bullrich.

Cómo se votaría en la mega sesión por la Reforma Laboral

Según confiaron fuentes parlamentarias a PERFIL, mañana se votaría por títulos: "Ni por artículo, ni por capítulo. El título puede tener varios capítulos. De los 200 artículos que tiene la ley, sólo el primer título ya tiene un total de 57 artículos". De esta manera, buscarán agilizar una sesión que promete extenderse desde las 11 de la mañana hasta la noche del miércoles. "Al menos eso es lo acordado en Labor Parlamentaria, luego se pondrá a consideración en el cuerpo y seguramente se vote resolver los tratamientos de esa manera".

Esto implicaría que primero se vote la ley en general y, luego, en particular. En la segunda instancia, Bullrich, como miembro informante, leerá las modificaciones de cada uno de los 28 artículos respecto de la ley original.

