"100% cerrado": La oposición dialoguista confirmó un acuerdo con LLA para la votación de la Reforma Laboral

"Sí, hubo acuerdo en ese 5% que faltaba". Un senador de los opositores dialoguistas con el Gobierno reconoció a PERFIL que terminaron de cerrar las modificaciones al proyecto de la Reforma Laboral que se votará mañana en la Cámara Alta.

A las 15 horas se espera una conferencia de prensa encabezada por la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pare precisar los detalles. La ex ministra de Seguridad se había reunido ayer lunes con los senadores Eduardo Vischi, Martín Goerling Lara, Edith Terenzi, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Carlos “Camau” Espínola, todos considerados claves para el poroteo del oficialismo.

Según pudo saber este medio, el encuentro se extendió desde las 18 hasta las 22, en donde repasaron unos 25 artículos de los 200 que contiene el proyecto del oficialismo. En algunos casos, Bullrich debió pedir autorización al Poder Ejecutivo para negociar en los puntos sensibles que los gobernadores le exigían, especialmente en el capítulo que se incluye una rebaja al Impuesto a las Ganancias para sociedades, un fondo coparticipable que afectaba directamente el presupuesto de las provincias.

El otro punto sensible tiene que ver con el sistema FAL (Fondo de Asistencia Laboral), un mecanismo que permite que las empresas aporten el 3% de los aportes de sus trabajadores que van a la Anses, a un fondo que será utilizado para el pago de futuras indemnizaciones por despido sin causa.

De confirmarse este acuerdo total, la reforma laboral de Milei contaría con más de 40 votos a favor para obtener media sanción y girarla a Diputados. Mientras tanto, en la reunión de Labor Parlamentaria, los bloques buscan un acuerdo para definir cómo se votará: según fuentes parlamentarias, apuntan a votar por capítulo y no por artículo. "Se debería leer las modificaciones de cada artículo antes de votar", advirtieron. Si bien es una jugada peligrosa que al gobierno ya le costó perder un capítulo entero de su Presupuesto, en el oficialismo confían en el acuerdo que Bullrich cerró a partir de las tres reuniones que mantuvo con el radicalismo y bloques provinciales.

No obstante, las modificaciones sobre el dictamen seguirán bajo secreto hasta la votación. Ese fue el compromiso que la senadora libertaria les pidió a los aliados.

Este miércoles 11 de febrero, desde las 11, La Libertad Avanza buscará aprobar la Reforma Laboral luego de postergar su tratamiento en el primer período de extraordinarias en diciembre, cuando no tenía las voluntades suficientes a pesar de contar con un dictamen.

Por último, la otra arista del proyecto que tenía fuerte resistencia del sindicalismo es el capítulo que modifica los convenios colectivos de trabajo. La CGT ha manifestado su rechazo, aunque desde el gobierno aseguran que todos los sectores participaron de la negociación de esta ley. La central obrera suspendió el paro que pensaba realizar mañana, pero llamó a una marcha en las inmediaciones del Congreso.

JD / EM