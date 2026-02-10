Roberto Bacman: “Esta ley laboral no va a generar más empleo”

El analista político, Roberto Bacman, conversó con Canal E y se refirió al avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo y advirtió que, aunque podría aprobarse en el Congreso, no generará más empleo ni resolverá los problemas estructurales de la economía argentina.

Según explicó Roberto Bacman, el oficialismo avanzó en negociaciones clave con sectores del radicalismo para garantizar el quórum. “Todo parece indicar que por una cuestión que tiene que ver con no incluir, no bajar el impuesto coparticipable, o sea, dándole, manteniéndole ese impuesto a las provincias, y ahí se quejaron todos, hasta los radicales más cercanos al Gobierno”, señaló.

Se estima un periodo de apuro dentro del Congreso

En ese marco, afirmó que el objetivo inmediato del Gobierno es acelerar el tratamiento legislativo. “Es muy probable que salga de senadores y probablemente si sale de senadores también va a salir de diputados, lo quieren apurar en diputados porque lo quieren tener listo antes del primero de marzo”, explicó.

Bacman remarcó la importancia política del discurso presidencial: “Va a ser muy importante ese discurso del Presidente para la política argentina, para todo el mundo”. En ese sentido, resaltó que allí se anunciaría “la segunda etapa de su gestión”.

La generación de empleo no depende de la reforma laboral

Uno de los ejes centrales fue el impacto real de la reforma sobre el empleo. “Esta ley laboral no va a generar más empleo, no va a generar más empleo”, aseveró. En ese sentido, subrayó que el trabajo depende del crecimiento económico y no solo de cambios normativos. “Mayor trabajo lo garantiza el crecimiento económico”, afirmó, y planteó que el debate de fondo es el modelo productivo.

El entrevistado consideró que la reforma representa un desafío clave para el peronismo. “El peronismo va a tener que dar lucha en el Congreso, aunque sepa que la pierda, tiene que dar lucha”, sostuvo.

Además, advirtió que hay principios históricos en juego: “Hasta dónde les va a resultar difícil levantar la mano sobre principios que son muy caros al peronismo, digo caros, queridos, desde esta concepción de la palabra, desde esta etimología, que es uno de ellos, los derechos laborales”.