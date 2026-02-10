Javier Paik sobre la industria textil: “Hay que trabajar más y ganar menos si querés sobrevivir en la industria”

La discusión sobre el alto precio de la ropa en Argentina volvió al centro del debate tras declaraciones oficiales que cuestionaron el costo de producir localmente. Para Javier Paik, la explicación es estructural y arrastra años de distorsiones. “La ropa ha estado cara durante los últimos años en la Argentina, a raíz de toda la situación inflacionaria y todo el tema del dólar”, afirmó, y explicó que la imposibilidad de calcular costos obligaba a sumar al precio el “factor por las dudas” y el “factor Argentina”.

Según Paik, el cierre de importaciones y la falta de competencia profundizaron el problema. “Eso hizo que, entre el cierre comercial y el cierre de las importaciones, el costo de la ropa empiece a subir y los precios se encarezcan”, sostuvo. En ese contexto, la industria textil se acostumbró a operar protegida, con márgenes que hoy ya no existen.

Qué producir en Argentina y qué importar

Lejos de una postura extrema, Paik planteó una industria mixta. “Hay muchos productos que todavía convienen y son rentables fabricarlos en la Argentina, como todo lo que es producto de punto”, señaló. Sin embargo, advirtió que prendas más complejas, como camperas o productos planos, “se van a tener que fabricar en China por una cuestión de costo, calidad y tiempo”, debido a la falta de tecnología, mano de obra calificada y escala local.

El empresario anticipó una transformación profunda del mercado mayorista tradicional. “El mercado textil se va a terminar de transformar, estamos yendo de un punto A a un punto B”, dijo, y alertó que el verdadero impacto llegará con el desembarco de grandes cadenas internacionales que venden directo al consumidor a precios mayoristas.

Para Paik, el nuevo escenario expone errores que antes quedaban ocultos. “Antes la inflación te licuaba todos tus errores y hoy eso no está pasando: tu error queda muy expuesto”, explicó, subrayando que emprender hoy es más difícil y exige competir bajo reglas globales.

Empleo, inversión y precios

Sobre el empleo, descartó un colapso laboral inmediato y puso el foco en la inversión privada. “El empleo no lo genera ni un trabajador ni el Estado, lo genera la inversión privada”, afirmó. A su juicio, reformas laborales, tributarias y judiciales pueden crear el clima necesario para atraer capital y generar nuevos puestos de trabajo.

En cuanto a los precios, Paik fue contundente: “Tenemos que permitirnos comprar la ropa al mismo valor que en cualquier parte del mundo”. Para eso, sostuvo, la industria debe modernizarse tras décadas sin incentivos para invertir.

Finalmente, reconoció que el negocio será más exigente. “Hay que trabajar más y ganar menos, porque hay más competitividad y mayor oferta”, concluyó, y recomendó combinar producción nacional con importaciones para sobrevivir en una transición que definió como dura, pero necesaria.



