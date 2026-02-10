Mariano Biocca: “Ocho de cada diez personas en Argentina usan billeteras virtuales todos los días”

El debate por la libre elección de la cuenta sueldo volvió a tomar fuerza en el Congreso. Según explicó Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina FinTech, el eje de la discusión está en el artículo 35 del proyecto de modernización laboral. “Se establece que los trabajadores pueden elegir cobrar el salario en una cuenta bancaria o en una cuenta provista por una billetera virtual”, detalló.

Desde la Cámara Argentina FinTech advierten una fuerte resistencia del sector bancario. “Los bancos han ofrecido una gran resistencia porque su deseo es mantener cautivos al público de las cuentas sueldo”, afirmó Biocca, y denunció que esa presión se apoya en argumentos falsos.“Han dicho una gran cantidad de mentiras e injurias, como que las billeteras no son seguras, y eso es falso”.

El ejecutivo remarcó que las billeteras virtuales cumplen con las mismas exigencias regulatorias que los bancos. “Los estándares de seguridad que supervisa el Banco Central son igual de exigentes que los de un banco”, sostuvo, y descartó que esta modalidad afecte al crédito. Por el contrario, “las billeteras le han dado crédito a millones de argentinos que no accedían al sistema formal”.

Principalidad, uso cotidiano y una decisión que ya tomó la gente

Biocca explicó que el verdadero trasfondo del conflicto es la “principalidad”, es decir, el rol central que una aplicación ocupa en la vida financiera de una persona. “Elegir dónde cobrar el sueldo le atribuye a esa compañía un rol muy importante en el día a día”, señaló.

Según el directivo, la elección de los usuarios ya está hecha. “Hoy, en los hechos, la gente ya eligió las billeteras”, afirmó, y aportó un dato contundente: “Ocho de cada diez personas en nuestro país usan una billetera virtual todos los días”.

Desde la CAF advierten un desacople entre el uso real y las decisiones políticas. “Lo que se debate es si las personas van a tener la libertad o no de elegir dónde cobrar su sueldo”, resumió Biocca, y fue claro: “Acá no es eliminar opciones, es sumar, pero los bancos quieren que queden solo ellos como opción”.

Expectativa y definición política

El futuro del artículo 35 depende ahora del Senado. “Esto es muy directo: que los senadores voten el artículo 35 tal como fue propuesto”, pidió Biocca, aunque reconoció que “el nivel de presión que están ejerciendo los bancos es muy elevado”.

Como cierre, trazó un paralelismo con la apertura de medios de pago en el transporte público. “Esto es opciones: elegís según te convenga y en base a eso definís tu día a día”, concluyó, y expresó su expectativa de que los legisladores acompañen lo que la sociedad ya decidió.

