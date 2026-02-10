Miguel Ponce se refirió al impacto político que tuvo el Super Bowl: “No es casual que todo haya sido en español”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en comunicación con Canal E, analizó que el Super Bowl dejó de ser solo un espectáculo deportivo para convertirse en un escenario de disputa cultural y política a escala global.

“Es un tema a nivel mundial, a nivel global”, afirmó Miguel Ponce, y destacó que se trató del evento con mayor audiencia de la historia: “Ha sido el Super Bowl con más visión de toda la historia, con más miradas, con más views”.

Las repercusiones que dejó el evento

El protagonismo de Bad Bunny y la fuerte presencia de símbolos latinoamericanos no fue casual. “No es casual que todo haya sido en español, que se haya negado Bad Bunny a meter el inglés”, sostuvo, y remarcó el mensaje identitario del espectáculo: “Nunca te arrepientas de ser lo que sos”.

Según Ponce, cada elemento del show tuvo una carga simbólica precisa. “La aparición de las bananas, la imagen de bananas, todas las banderas latinoamericanas, el hecho de Dios bendiga a América, pero a toda América, diferenciando que América no es Norteamérica”, enumeró.

Fuerte impacto político en el entretiempo del Super Bowl

El impacto político fue inmediato. “Trece minutos que fueron tremendos, con un impacto, yo diría, político no casual”, afirmó, y recordó la reacción del presidente estadounidense, Donald Trump: “El presidente dice que no entendió, lo dijo, yo lo escuchaba ayer en el avión presidencial”.

Para el entrevistado, el trasfondo electoral es clave: “Obviamente no puede salir en contra de algo que, por supuesto, él sabe que eso puede tener un impacto electoral”. Incluso alertó sobre un escenario institucional delicado: “Podrían llegar a suspenderse o postergarse, yo creo suspenderse, las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Esto es de una gravedad institucional inusitada”.

A su vez, vinculó este proceso con un cambio profundo en la política global. “Toda la política comercial y todo el resto de la política, te diría, lo subordinan a la Seguridad Nacional”, explicó, y señaló que ese enfoque permite al Ejecutivo evitar el control legislativo: “Para eludir el Congreso”.