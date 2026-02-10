Momento de adaptación para las industrias ante los cambios económicos: “Hay PyMEs que están acostumbradas a competir”

El máster en administración de empresas, Darío Loforte, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que la situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina atraviesa un momento de fuertes contrastes.

“Son como las dos caras de la moneda. Localmente tenés empresas, PyMEs, que les está yendo muy bien aprovechando este nuevo escenario y empresas que están complicadas o como se ven en los números, que tenés cierre de PyMEs y caída de empleo”, sostuvo Darío Loforte. Según explicó, este fenómeno no es nuevo y se repite históricamente en distintos modelos económicos.

Los factores que impactan sobre el crecimiento de las PyMEs

En ese contexto, remarcó que los cambios en el consumo y en el comercio internacional impactan directamente en las empresas. “Hoy, la importación, los cambios de modelos comerciales, incluso diría hasta los cambios en modelos de consumo” están modificando la forma en que se producen y se venden bienes y servicios, señaló.

Sobre si los sectores que hoy muestran mejores indicadores pueden sostener a la clase media, Loforte planteó: “Yo creo que sí, suponiendo que todo se mantenga medianamente estable”. En su visión, la economía tiende a equilibrarse de manera natural: “No todos crecen al mismo tiempo y no todos crecen en la misma proporción, entonces esto te permite ir acomodando estas cargas”.

Ese equilibrio, explicó, se da incluso cuando algunas actividades pierden competitividad: “Hay industrias que te van a requerir un poco más de estos elementos y otras que en esta pérdida de productividad o porque no se reconvirtieron o porque los nichos en los que estaban operando se han contraído”.

Las PyMEs en modo supervivencia

Sobre el papel del Estado, el entrevistado afirmó que el Gobierno fija reglas generales, pero que el éxito de las PyMEs depende en gran medida de su capacidad de adaptación. “Hay PyMEs a las que le está yendo muy bien y PyMEs que no están tan bien, y que de alguna manera estas PyMEs a las que le está yendo muy bien pasan más por una cuestión de cómo estas PyMEs han ido leyendo estos cambios estructurales”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el cambio de modelo exige una nueva mentalidad empresaria: “Hoy ese modelo cambia y hay PyMEs que están acostumbradas a competir, ya sea interna o externamente, y otras que no están tan entrenadas en ese modelo, entonces hoy se les complicó”.