Roberto Rojas: “La mora de las familias está en los niveles de la pandemia”

El economista, Roberto Rojas, en contacto con Canal E, se refirió a que la morosidad de las familias argentinas volvió a niveles similares a los de la pandemia y se convirtió en una de las principales alertas del actual escenario económico.

“No hay salario que pueda mejorar salvo que se tripliquen o cuadrupliquen para alcanzar las tasas que estamos teniendo, el costo financiero total”, afirmó Roberto Rojas. Para graficarlo, relató un caso concreto: “Hice el ejercicio de sacar un crédito para mí personal, que además no tengo grandes deudas, de un millón y medio de pesos, pero el costo financiero total es del 171,6% anual. Es una cosa tremenda, porque la inflación está en el 31%, 31,25%”.

Las familias empiezan a acudir a créditos ajenos a las entidades bancarias tradicionales

Según desarrolló, el problema ya no se limita al sistema bancario tradicional. “Ese es el camino que están haciendo las familias, tienen deuda con los bancos, con la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito también ya es más alta que la de los bancos, sacan crédito después para pagar los créditos y finalmente terminan en este tipo de plataforma, donde la tasa es sideral”, planteó.

Cuando se agotan esas opciones, la situación empeora: “Los que no pueden acceder a esa plataforma, porque ya su tarjeta está debilitada o tiene un problema, tienen que ir a productos usurarios de los barrios, que es lo que está pasando en las periferias, y finalmente esas tasas todavía superan el 200%, y muchísimas más”.

Las consecuencias de acceder a un préstamo personal

Rojas advirtió que este esquema no es sostenible y describió el fenómeno como un sistema de riesgo estructural: “Esta plataforma no te hace una análisis de riesgo, sino que te toman de tus tarjetas, con lo cual, en algún momento esta bola explota”. Y agregó un dato clave: “La mora de las familias está en los niveles de la pandemia, con lo cual, nuevamente tenemos una noticia macroeconómica relacionada a la micro”.

El impacto también se refleja en la actividad productiva. “Hoy en día la tasa de utilización de capacidad instalada está en el 57,8%, que es la misma de la pandemia”, señaló el entrevistado, y explicó que parte del deterioro del empleo queda oculto en las estadísticas: “Muchos de los que están desempleados van a trabajar a plataforma y se anotan como monotributo, entonces cuando la encuesta permanente hogares va y pregunta, ¿estás trabajando? Dice que sí”.