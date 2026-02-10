Sergio Chouza: “La economía argentina, en sus episodios históricos, demostró que funciona mal con un tipo de cambio barato”

El economista, Sergio Chouza, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en la actual dinámica del dólar en Argentina y alertó sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio bajo en un contexto de alta inflación, apertura de importaciones y fuerte ingreso de capitales financieros.

“La suba de precios se comió incluso el salto cambiario de la previa de la selección”, afirmó Sergio Chouza, y agregó que hoy la economía está “prácticamente empatados en términos de la ganancia y de competitividad cambiaria que se había tenido durante 2025 y queda todo el brutal atraso cambiario de 2024”.

El dólar barato y su impacto sobre la rentabilidad

Por otro lado, marcó su preocupación por un dólar barato sostenido de forma artificial: “Yo no soy muy partidario de los regímenes del tipo de cambio barato por las consecuencias que eso tiene en términos de la baja rentabilidad para los sectores transámenes de la economía”.

En ese sentido, Chouza explicó que la historia económica argentina muestra los límites de este modelo: “La economía argentina en sus recurrentes episodios históricos demostró que funciona mal con un tipo de cambio barato”. Específicamente cuando no surge de un excedente genuino de dólares. “No es que se da naturalmente porque tenemos un excedente en el flujo de cuenta corriente, pero no es el caso”, aclaró.

El consumo se ve afectado con un dólar barato

Sobre el efecto de un dólar bajo en la industria y el consumo, señaló que el perjuicio se extiende más allá de los exportadores. “El tipo de cambio barato es baja rentabilidad para los sectores transámenes”, explicó, e incluyó dentro de ese universo a quienes compiten con importaciones.

Según detalló el entrevistado, el resultado es un cambio en los incentivos productivos: “Los incentivos lógicamente en el marco de la facilitación también del comercio están por reemplazar producción local por producción foránea”. Además, advirtió que este enfoque va a contramano del contexto global actual: “Hoy los países están muy celosos de cuidar la producción, el empleo local, incluso guerrear vía aranceles”.

A su vez, reconoció que el Gobierno logró diseñar un esquema financiero eficaz en el corto plazo para sostener el dólar y acumular reservas. “Hay un esquema diseñado para eso, y en ese sentido le reconozco que apuntó su capacidad para generar ingeniería financiera para forzar la máquina”, sostuvo.