Leonel Búccolo: “El mercado siempre vota por un mandato más promercado, más liberal”

El dato del IPC no logró generar movimientos relevantes en el mercado argentino. Así lo señaló Leonel Búccolo, quien relativizó su importancia frente a otros factores de mayor peso. “No es un hecho quizás tan relevante, creo que el mercado está mirando algún driver un poco de más peso”, afirmó, y enumeró como claves la relación con el FMI, la acumulación de reservas y el escenario internacional.

El analista sostuvo que el índice de precios sigue siendo observado, pero más como referencia que como disparador de decisiones. “Obviamente que se lo mira, es un dato a tener en cuenta para evaluar si empezamos a proyectar la inflación anualizada”, explicó. En ese contexto, algunos inversores más tácticos buscan cobertura: “Quizás alguno se pasa a un instrumento atado al IPC, un TX26, un TX28, como para tener un poco más de cobertura”.

Un Merval lateral y desacoplado del mundo

Búccolo describió un mercado local sin tendencia definida y con bajo dinamismo. “El mercado está como muy chato, muy lateral, sube, baja, no tiene grandes variaciones si lo medimos en dólares”, sostuvo. Incluso remarcó que Argentina se muestra desacoplada tanto de Wall Street como de los emergentes.

A nivel técnico, destacó que el índice logra sostener niveles clave. “Lo bueno es que no pierde la zona de soporte de los 1800 puntos, se mantiene entre 1900 y 2000”, señaló, aunque aclaró que “no tiene ninguna tendencia clara, sino más bien lateral”. Para el corto plazo, esto abre oportunidades tácticas: “Puede ser un buen momento para el que opera de corto plazo y aprovecha esos movimientos de suba y baja”.

Brasil, elecciones y expectativas del mercado

Consultado por el desempeño de Brasil y el factor político, Búccolo fue claro respecto a las preferencias del mercado. “El mercado siempre vota por un mandato más promercado, más liberal”, afirmó, lo que inclina las expectativas hacia una continuidad favorable para los activos.

Sin embargo, advirtió que gran parte de ese escenario ya está incorporado en precios. “Yo creo que un poco de eso ya está puesto en el mercado”, explicó, y recordó que los ruidos políticos pueden generar correcciones temporales. Aun así, fue optimista en el mediano plazo: “Brasil claramente viene en una tendencia alcista, todavía tiene bastante recorrido”, con objetivos técnicos más elevados.

