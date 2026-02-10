La Mesa Política del Gobierno de Javier Milei se reunió en la mañana de este martes para continuar avanzando en las definiciones sobre el articulado de la Ley de Reforma Laboral, que será debatida mañana miércoles a partir de las 11 en el Senado de la Nación. El encuentro tuvo lugar en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad y negociadora parlamentaria Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo.

También estuvieron presentes el ministro del Interior Diego Santilli, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, quien fue el primero en retirarse por cuestiones de agenda, Eduardo “Lule” Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y la jefa de Gabinete de Adorni, Aimé Vázquez. Los Menem se retiraron juntos por el pasillo del primer piso de la Casa Rosada, en una imagen que no pasó inadvertida dentro del oficialismo.

El capítulo fiscal volvió a ser el eje central del debate, en especial las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, que reducen la alícuota del 35% al 32% en el tramo superior y del 30% al 27% en el tramo medio, cambios que impactan directamente sobre la masa coparticipable y mantienen en alerta a los gobernadores aliados, que reclaman compensaciones fiscales. En paralelo, “Toto” Caputo sigue de cerca la discusión en un contexto de baja de la recaudación, lo que añade presión sobre el diseño final del proyecto.

En la Mesa Política de la Casa Rosada mantuvieron un estricto hermetismo sobre las definiciones y dejaron trascender que los cambios podrían anunciarse el mismo día de la sesión, una estrategia que busca estirar la negociación hasta último momento antes de la votación en el Senado. Tampoco hubo confirmaciones sobre las versiones que indican que el diálogo con la CGT permanece abierto y que podrían existir concesiones como el mantenimiento de las paritarias por sector, la no eliminación de la ultraactividad o de la cuota solidaria. Los canales abiertos que mantiene Patricia Bullrich con la central obrera, sumados a los vínculos del asesor Santiago Caputo, habrían contribuido a desalentar un paro general.

Una fuente al tanto de las negociaciones admitió ante PERFIL: “Habrá cambios; pero los anunciaremos el miércoles”. Mientras la Casa Rosada busca mostrarse firme frente a los gobernadores aliados, dentro del propio oficialismo conviven posturas más flexibles, como las de Bullrich y Santilli, orientadas a introducir modificaciones para garantizar la aprobación del texto. “Estoy convencido de que tenemos el número para aprobarla”, aseguró Santilli en una entrevista.

En el oficialismo sostienen que cuentan con los votos para aprobar la reforma laboral en general, aunque persisten dudas sobre artículos clave. “44” es el número de votos que entusiasma al equipo de Bullrich para el dictamen global, pero la negociación aparece empantanada. Por ese motivo, la ministra se dirigió directamente al Senado tras salir de la reunión en la Casa Rosada, donde mantiene encuentros con los jefes de los bloques aliados para terminar de ajustar los consensos sobre un proyecto que todavía tiene más de 20 artículos en discusión.

A las 14, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocó a Labor Parlamentaria, donde se definirá el formato de la sesión y si la Ley de Reforma Laboral se votará por capítulos o artículo por artículo, una decisión que podría complejizar aún más la negociación política en la antesala de una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei.