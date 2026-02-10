Misiones prorrogó el plazo para pagar el Impuesto Provincial Automotor 2026

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció este martes la prórroga del plazo para abonar el Impuesto Provincial Automotor (IPA) 2026 con importantes beneficios.

Prórroga para el pago del IPA 2026

La nueva fecha límite será el 10 de marzo y se mantienen los descuentos de hasta el 35% por pago contado, según el tipo de vehículo, informó el Gobierno de Misiones.

“La medida extiende el vencimiento que operaba en la fecha de hoy y busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, brindando más tiempo a los contribuyentes para acceder a los beneficios vigentes”, señala un comunicado oficial.

Desde el Gobierno provincial destacaron además que “esta prórroga se enmarca en una política de alivio fiscal orientada a acompañar a los misioneros, ofreciendo alternativas que se adecuen a las distintas realidades económicas y fomenten el pago anticipado con incentivos”.

Cómo pagar

Los contribuyentes pueden consultar los montos, beneficios y modalidades de pago a través de los canales oficiales de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM): www.atmisiones.gob.ar.