Misiones: el Ministerio de Ecología realizó operativos de control forestal en varias localidades

Los agentes de la Dirección de Control Forestal del Ministerio de Ecología realizaron operativos de inspección y prevención en puntos estratégicos de las localidades de Puerto Azara, 25 de Mayo y San Vicente.

Control forestales

Las acciones, que se concretaron los primeros días del mes de febrero, incluyeron la verificación de posibles desmontes en el marco de denuncias ambientales, así como actuaciones administrativas para la medición de material forestal nativo, informó el Gobierno de Misiones.

Así “se constató y midió madera nativa aserrada transportada sin amparo legal, la cual había sido detenida en un control de ruta por personal de Gendarmería Nacional en la localidad de San Vicente”.

Desmontes

Además “se realizaron constataciones en la localidad de Andresito vinculadas a desmontes detectados mediante imágenes satelitales sobre lotes de uso productivo”.

Las inspecciones en terreno permitieron identificar a los responsables e iniciar las actuaciones correspondientes, confirmaron fuentes oficiales.

Los operativos contaron con el acompañamiento de la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones.