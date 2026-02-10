Zdero destacó la condena a los Sena y afirmó que el fallo “envía un mensaje contra la impunidad”

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, se manifestó públicamente tras conocerse la sentencia que condenó a prisión perpetua a integrantes del clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Resistencia. A través de sus redes sociales, el mandatario provincial resaltó el fallo judicial y lo calificó como un paso clave contra la violencia de género y la impunidad.

“La condena al clan Sena por el crimen de Cecilia es un paso fundamental. Nada devuelve una vida, pero la Justicia actuando con firmeza repara, en parte, el daño y envía un mensaje claro: en el Chaco no hay lugar para la violencia ni para la impunidad”, expresó el jefe del Ejecutivo provincial.

Asimismo, el gobernador sostuvo: “Acompañamos a la familia de Cecilia y reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la ley”.

Prisión perpetua para los responsables del femicidio

La reacción de Zdero se conoció luego de que la jueza técnica Dolly Fernández dictara prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, al considerarlos responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Perpetua para los Sena: la Justicia confirmó la máxima condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La sentencia ratificó el veredicto unánime emitido por un jurado popular en noviembre de 2025, que halló culpable a César Sena como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. En tanto, sus padres fueron condenados como partícipes primarios del crimen.

Condenas para los encubridores y medidas de protección

El fallo judicial también fijó penas para quienes fueron juzgados por encubrimiento. Gustavo Obregón recibió una condena de 5 años y 10 meses de prisión efectiva, mientras que Fabiana González fue sentenciada a 5 años de prisión. En tanto, Gustavo Melgarejo recibió una pena de 2 años y 10 meses en suspenso, con reglas de conducta, y Griselda Reynoso resultó absuelta.

Entre las medidas complementarias, la Justicia dispuso la prohibición de contacto de los condenados con Gloria Romero, madre de la víctima, y su entorno familiar, además de establecer un perímetro de restricción.

Rechazo a los planteos de nulidad

Durante la sentencia, el tribunal desestimó los pedidos de nulidad presentados por las defensas y consideró que el proceso se desarrolló respetando las garantías constitucionales. También rechazó el planteo que cuestionaba la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua en casos de extrema gravedad como el femicidio.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski generó una fuerte conmoción social y política en el Chaco y se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en la provincia. Tras la sentencia, el posicionamiento del gobernador se suma a las múltiples repercusiones institucionales que provocó el fallo, que ahora ingresará en la etapa de ejecución de penas y eventuales revisiones judiciales.