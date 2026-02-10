Chaco reglamentó el régimen de retiro voluntario para estatales: quiénes podrán acceder y cómo será el beneficio

El Gobierno del Chaco oficializó la reglamentación de la Ley 4200-H, que crea un régimen de retiro voluntario para trabajadores del sector público provincial. La medida fue formalizada a través del Decreto N.º 2025-1492 y apunta a empleados que realicen aportes al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP).

La iniciativa alcanza a personal de la Administración Central, organismos descentralizados y autárquicos, el INSSSEP, Lotería Chaqueña y empresas estatales. Además, otros poderes del Estado podrán adherirse al programa de manera optativa.

Quiénes podrán solicitar el retiro voluntario

El régimen está dirigido a agentes de planta permanente que acrediten al menos 10 años de aportes al sistema previsional provincial. También se computará el tiempo trabajado como personal transitorio, siempre que haya existido aporte jubilatorio.

Sin embargo, la normativa establece exclusiones. No podrán acceder: personal docente, integrantes de fuerzas de seguridad, trabajadores vinculados a la atención sanitaria directa o indirecta, agentes considerados esenciales, empleados con sumarios administrativos o causas penales en trámite y quienes ya estén en condiciones de jubilarse o hayan presentado renuncia

Cómo se calculará el monto del beneficio

El programa prevé que el haber del retiro voluntario represente entre el 50% y el 75% del salario del trabajador, porcentaje que variará según la edad y los años de aportes acumulados.

Para la determinación del monto se tomará como base la última remuneración mensual habitual y permanente, considerando únicamente conceptos alcanzados por aportes previsionales.

El beneficio contará con movilidad automática, incluirá el pago del sueldo anual complementario y asignaciones familiares. Además, los beneficiarios continuarán realizando aportes jubilatorios, a la obra social y al fondo de salud pública.

Cada jurisdicción estatal será responsable de afrontar el costo económico del retiro voluntario.

Cómo se tramitará el retiro voluntario

La solicitud deberá realizarse mediante el sistema de Trámites a Distancia (TGD). A través de esa plataforma, los agentes podrán acceder previamente a una simulación del monto que les correspondería percibir.

El plazo inicial para iniciar el trámite se extenderá hasta el 31 de mayo, aunque el Ejecutivo anticipó que se prevé su continuidad mediante prórrogas hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que finalizará la vigencia del régimen.

Autoridad de aplicación y limitaciones

La Secretaría General de la Gobernación será el organismo encargado de supervisar la implementación del programa y tendrá facultades para dictar disposiciones complementarias.

La normativa también establece que quienes accedan al retiro voluntario no podrán reingresar al Estado provincial, salvo en casos vinculados a cargos electivos o designaciones como autoridad superior.