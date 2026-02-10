Corrientes se alinea con Milei: Eduardo Vischi aseguró que la UCR acompañará la reforma laboral de Milei

En la antesala de lo que se perfila como una sesión maratónica y de alto voltaje político, los senadores nacionales por Corrientes, Eduardo Vischi (UCR) y Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas), mantuvieron una reunión estratégica con la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, para definir los alcances de la reforma laboral.

Se postergó la reunión entre Juan Pablo Valdés y Luis Caputo: los reclamos de Corrientes deberán esperar

La provincia se posiciona como una pieza clave en el armado parlamentario, ya que sus tres representantes —incluida Gabriela Valenzuela— responden directamente a la conducción política de los hermanos Juan Pablo y Gustavo Valdés.

Eduardo Vischi, jefe del bloque radical, fue uno de los primeros en confirmar el acompañamiento. "El bloque de la Unión Cívica Radical va a votar completo la ley en general", aseguró el legislador correntino.

No obstante, advirtió que podrían surgir observaciones en la votación en particular debido a "vinculaciones territoriales" de algunos senadores con sus provincias.

Pacto fiscal y el reclamo por Ganancias

Durante el encuentro, Vischi planteó la necesidad de previsibilidad para las arcas provinciales ante el ajuste nacional. "Las provincias no la están pasando bien; gracias a los gobernadores hay paz social en muchos lugares", subrayó, sugiriendo que el Gobierno central y los distritos deben trabajar en un nuevo pacto fiscal que clarifique las responsabilidades de cada jurisdicción.

Uno de los puntos de mayor fricción sigue siendo la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Al respecto, el senador correntino señaló que el tema está generando "inconvenientes para poder entendernos" y propuso buscar alternativas para morigerar su impacto o directamente excluirlo del debate actual.

Virginia Gallardo transformó sus carteles de campaña en refugios para perros y estallaron las críticas

Fomentar el trabajo registrado

Para el legislador de la UCR, el corazón de la ley debe apuntar a la reactivación del mercado formal. Consideró que el apartado tributario es fundamental para lograr que haya más trabajo registrado, un reclamo histórico del sector productivo de Corrientes y del NEA.

"La ley se va a aprobar y vamos a tratar de sacar la mejor versión posible", concluyó Vischi antes de ingresar al despacho de la jefa libertaria.

Con este escenario, Corrientes reafirma su rol de "provincia dialoguista", otorgando al Ejecutivo nacional el oxígeno legislativo necesario para avanzar con sus reformas estructurales, aunque con la mirada puesta en proteger los fondos coparticipables y el consumo local.