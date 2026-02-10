El Banco de Corrientes lanzó su propio marketplace: cómo funciona la nueva "Tienda MÁSBanCo"

En un nuevo avance hacia la digitalización de sus servicios, el Banco de Corrientes (BanCo) presentó oficialmente Tienda MÁSBanCo, su propia plataforma de comercio electrónico.

Este nuevo marketplace no solo permite a los usuarios adquirir productos de diversos rubros de forma online, sino que busca integrarse al ecosistema de beneficios y fidelización de la entidad, potenciando el desarrollo de los comercios regionales.

La plataforma, ya disponible en el sitio oficial www.tiendamasbanco.com.ar, ofrece un catálogo que abarca desde tecnología y electrodomésticos hasta artículos de hogar, deportes y belleza. Según informaron desde la institución, el objetivo es brindar una experiencia de compra ágil y accesible, utilizando las mismas credenciales de acceso que los clientes ya emplean para la Banca Web o la aplicación MÁSBanCo.

Beneficios de lanzamiento: 12 cuotas y descuentos

Para incentivar el uso del nuevo portal, el BanCo anunció una promoción de lanzamiento agresiva: los clientes que operen con tarjetas de crédito VISA Banco de Corrientes podrán realizar compras en hasta 12 cuotas sin interés y obtendrán un 10% de descuento adicional, el cual no cuenta con tope de reintegro y está vigente todos los días.

Además del pago con tarjetas de crédito y débito, la tienda permite abonar mediante QR MÁSBanCo MODO, integrando todas las herramientas digitales de la entidad en un solo lugar.

El futuro de BanClub y el apoyo a Pymes

Tienda MÁSBanCo llega para reemplazar y potenciar la experiencia de BanClub, el histórico programa de fidelización. Los usuarios que posean puntos acumulados por sus consumos podrán estar tranquilos: el saldo se conservará y, próximamente, la plataforma permitirá canjear esos puntos directamente por productos del catálogo o por millas de Aerolíneas Plus, sin necesidad de trámites extras.

Más allá del beneficio directo al consumidor, el proyecto tiene una fuerte impronta regional. La entidad proyecta a la tienda como una vidriera para que pymes y emprendedores correntinos puedan volcar sus productos al mercado digital.

De esta manera, el BanCo se posiciona no solo como prestador financiero, sino como un facilitador de tecnología para que el comercio local compita en el mundo del e-commerce.