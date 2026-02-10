Vuelta a clases: cómo aprovechar los descuentos del 30% y cuotas sin interés del Banco de Corrientes

De cara al regreso a las aulas, el Banco de Corrientes (BanCo) anunció el lanzamiento de su tradicional promoción de temporada, denominada “Más Útil”. La iniciativa, que estará vigente durante gran parte de febrero, ofrece importantes facilidades de financiamiento y descuentos exclusivos para la compra de útiles escolares y artículos relacionados.

El programa comenzó a regir el 9 de febrero y se extenderá hasta el 28 del mismo mes. Según informaron desde la banca pública provincial, el objetivo es reafirmar el compromiso con las familias correntinas en un contexto de alta demanda por el inicio del ciclo lectivo 2026.

Días de vigencia y detalles de la promoción

El beneficio no será diario, sino que estará concentrado en días específicos de la semana. Los clientes podrán acceder al descuento todos los lunes y miércoles del periodo mencionado. Las fechas habilitadas son:

9, 11, 16, 18, 23 y 25 de febrero.

La promoción consiste en un 30% de descuento para quienes abonen con las tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BanCo. Un requisito indispensable para validar el beneficio es que el pago se realice exclusivamente a través de la billetera digital MÁSBanCo MODO.

Tope de reintegro y cuotas

En cuanto a las condiciones financieras, la entidad estableció un tope de reintegro de $30.000 por cuenta. Además del descuento directo, la promoción incluye la posibilidad de financiar las compras en hasta 3 cuotas sin interés, lo que permite prorratear el costo de la canasta escolar sin cargos adicionales.

Desde el BanCo invitaron a los usuarios a consultar el listado completo de comercios adheridos, así como las bases y condiciones detalladas, en el sitio oficial promosdelbanco.com.

Con esta medida, la institución busca posicionarse como el principal aliado de los consumidores locales frente a los aumentos de precios típicos de la temporada escolar, incentivando al mismo tiempo el uso de sus herramientas de pago digitales.