Final del Aerobús: Corrientes se queda sin transporte público al aeropuerto

En una decisión que afecta directamente la conectividad turística y local en Corrientes, el servicio diferencial de colectivos "Aerobús" dejó de operar de manera definitiva este martes 10 de febrero. La medida, comunicada de forma escueta por la empresa prestataria, deja al Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro sin ninguna línea de transporte urbano que ingrese a su predio.

A través de sus canales oficiales, la empresa Ersa informó: "A partir del martes 10 de febrero el servicio de Aerobús dejará de prestarse de manera definitiva".

Aunque el comunicado de la firma no detalló los motivos del cierre, agradeció "la confianza brindada durante este tiempo" y solicitó a los usuarios "tener en cuenta esta modificación al momento de planificar sus traslados".

Un servicio clave para el viajero

El Aerobús había sido habilitado en enero de 2022 como una solución a la histórica falta de transporte público hacia la terminal aérea. El coche contaba con 26 butacas, espacio para equipaje y un recorrido estratégico que conectaba el Puerto de Corrientes con el Aeropuerto y viceversa.

Lo más valorado por los usuarios era la sincronización del servicio: las frecuencias estaban programadas para coincidir con la llegada y salida de los vuelos de cabotaje, ofreciendo una opción accesible frente a los elevados costos de los servicios privados.

Sin alternativas de transporte urbano

Con la baja de esta unidad, la ciudad de Corrientes pierde su único transporte alternativo. Actualmente, ninguna de las líneas de colectivos que circulan por la Ruta Nacional 12 ingresan a la zona de la terminal, lo que obliga a los pasajeros a:

Caminar varios metros hasta la ruta con equipaje.

Optar por servicios de taxis o remises , cuyos valores superan ampliamente la tarifa de un boleto diferencial.

Utilizar aplicaciones de transporte, que mantienen una tarifa variable según la demanda.

La desaparición del Aerobús representa un retroceso en la infraestructura de servicios para una capital provincial que busca posicionarse como destino turístico y centro de negocios en el NEA.