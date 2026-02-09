Corrientes busca acuerdo con Amazon para capacitar a 10 mil jóvenes en tecnología

En una fuerte apuesta por el desarrollo tecnológico y la generación de empleo joven, el Gobierno de Corrientes inició gestiones de alto nivel con los principales referentes del comercio electrónico y los servicios en la nube a nivel mundial. El objetivo central es la firma de un convenio con Amazon para la capacitación gratuita de 10.000 jóvenes en habilidades digitales y proyectos de incentivo para startups locales.

Orlando Macció, director ejecutivo del Instituto Correntino de Economía del Conocimiento, confirmó que las negociaciones con Amazon están avanzadas.

"La propuesta es brindar formación gratuita online y presencial para miles de jóvenes, buscando generar valor agregado en nuestra sociedad a través de una alianza estratégica con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)", explicó el funcionario a radio La Red Corrientes.

Incentivos para empresas y el programa "Insertar"

Macció subrayó que la infraestructura de fibra óptica provista por Telco es la base que permite hoy pensar en la exportación de servicios. Para fomentar esto, la provincia busca implementar el programa nacional "Insertar", que ofrece beneficios a los empresarios que contraten jóvenes para tareas vinculadas a la economía del conocimiento.

"A veces somos los primeros productores de madera y después compramos los muebles", graficó Macció para señalar la necesidad de dejar de ser solo exportadores de materia prima.

El programa incluye el pago de un salario durante un año a los jóvenes que se incorporen a las empresas para desarrollar proyectos tecnológicos, financiando así la transición hacia modelos de producción más modernos.

Mercado Libre y la ventaja logística de Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés mantuvo un encuentro en Buenos Aires con directivos de Mercado Libre. La reunión fue calificada como "excelente" y se centró en explorar oportunidades de expansión de la compañía en territorio correntino.

Uno de los puntos clave del ofrecimiento provincial fue la infraestructura aeroportuaria. Macció explicó que durante la reunión el mandatario destacó que el Aeropuerto de Corrientes, al no pertenecer a la concesión de Aeropuertos Argentina 2000, ofrece mayores flexibilidades operativas.

Asimismo, se puso sobre la mesa el potencial de Paso de los Libres, que cuenta con un aeropuerto de carga estratégico para la logística regional, lo que podría posicionar a la provincia como un hub de distribución para el Noreste Argentino (NEA).