Conflicto docente en Corrientes: SUTECO advierte que no comenzarán las clases

El inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia entró en zona de incertidumbre. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) activó mecanismos de consulta directa con los docentes para definir medidas de fuerza, ante lo que califican como una parálisis total en la negociación salarial.

"En las condiciones salariales y presupuestarias en las que estamos hoy, los docentes no estaríamos iniciando las clases", advirtió el secretario general, Fernando Ramírez.

La organización gremial puso el foco en la ausencia de una convocatoria a paritaria nacional y la falta de una propuesta concreta por parte del Ejecutivo provincial que encabeza Gustavo Valdés.

Seis meses sin aumentos en blanco

Desde el sindicato subrayaron que la última actualización del salario en blanco se realizó hace medio año, un desfasaje que consideran insostenible frente al ritmo inflacionario. Ramírez recordó que estos planteos ya fueron formalizados ante la ministra de Educación, Ana Miño, en una reunión el pasado 23 de enero, pero que hasta el momento no hubo respuestas.

"Desde octubre de 2025 venimos advirtiendo la necesidad de un aumento al salario básico, mejorar el escalafón y blanquear todas las sumas no remunerativas", detalló el dirigente.

Entre las demandas centrales se encuentran que el salario inicial supere la línea de pobreza, que el aguinaldo represente el 50% del sueldo de bolsillo y la eliminación del sistema de pago por terminación de DNI.

El impacto del "ajuste" nacional

Para el SUTECO, la crisis educativa en Corrientes tiene un componente nacional ineludible. Ramírez denunció un "desfinanciamiento feroz" por parte del gobierno de Javier Milei, que afecta directamente el bolsillo docente y el funcionamiento de las escuelas.

La quita del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y el congelamiento de obras escolares son algunos de los puntos que, según el gremio, vaciaron los recursos que antes bajaban desde Nación. A esto se suma el desfinanciamiento de comedores escolares y la eliminación de programas de formación y entrega de tecnología.

"Todos esos fondos hoy no están más. Sin una recomposición real y en blanco, el normal inicio de las clases está en riesgo", concluyó Ramírez, a la espera de lo que decidan las bases docentes en las próximas horas.